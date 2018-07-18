Ещё
Подготовку в ДОСААФ будут учитывать при поступлении на военную службу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подготовку в ДОСААФ будут учитывать при поступлении на военную службу 

Советский спорт 1 час назад
С 8 июля нынешнего года изменился статус общественно-государственных организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием и организующих соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта. К ним относится и ДОСААФ России. Федеральный закон об этом подписал Президент РФ Владимир Путин.
Теперь подготовка в подобных организациях будет приравнена к обучению в молодежных и детских военно-патриотических объединениях, а призывные комиссии будут учитывать ее при определении вида и рода войск для службы в Вооруженных силах РФ по призыву. Закон также дает право оборонному обществу на уровне федерального законодательства выстраивать взаимоотношения с министерствами и другими ведомствами.
Советский спорт: последние новости
Новые владельцы "Милана" хотят пригласить Конте Зинченко отправился с «Ман Сити» в турне по США Портал SB Nation включил Черышева в символическую сборную ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии426
Украина присвоила четыре санатория в Крыму70
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе151
Россия забрала деньги из США97
Рублю предсказали обвал129
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение