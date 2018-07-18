Подготовку в ДОСААФ будут учитывать при поступлении на военную службу 

С 8 июля нынешнего года изменился статус общественно-государственных организаций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием и организующих соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта. К ним относится и ДОСААФ России. Федеральный закон об этом подписал Президент РФ Владимир Путин.
Теперь подготовка в подобных организациях будет приравнена к обучению в молодежных и детских военно-патриотических объединениях, а призывные комиссии будут учитывать ее при определении вида и рода войск для службы в Вооруженных силах РФ по призыву. Закон также дает право оборонному обществу на уровне федерального законодательства выстраивать взаимоотношения с министерствами и другими ведомствами.