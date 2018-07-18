400 кг фруктов и овощей конфисковали на незаконном развале в Водниках

Магазин на колесах, который торговал овощами и фруктами, работал без разрешения на земельный участок. Не соблюдались и санитарные нормы: продукты лежали в ящиках на земле возле колес автотранспорта. Сегодня торговую точку посетили городские власти и правоохранительные органы

Нелегальный предприниматель вел бизнес по адресу: Карла Маркса , 117. Продуктами он торговал прямо возле своих «ГАЗелей». Лотки с овощами и фруктами — прямо на земле перед кузовом. Хозяин торговой точки неоднократно получал административные штрафы за торговлю без разрешения. На все предписания закрыть продажу в этом месте он не реагировал.

«Сотрудники Департамента экономического развития города и полицейские неоднократно выезжали на место и останавливали работу уличного магазина. Но на все предупреждения хозяин не реагировал. Наоборот, он еще увеличивал объем торговли. Так, сейчас у него уже три газели задействованы на месте продажи. Поэтому мы приняли решения применить более жесткие меры и изъяли весь объем продукции», — рассказал консультант отдела торговли Департамента экономического развития города Владимир Захаров.

Правоохранители конфисковали у предпринимателя более 400 кг овощей и фруктов. Владельцу бизнеса выписали протокол для явки на административную комиссию в Департамент экономического развития Вологды . Кроме того, хозяину развала предстоит заплатить пять тысяч по административному нарушению. Предупреждение получила и продавец уличной точки. Женщина пояснила: работает всего 8 дней и о нарушениях ничего не знала.

«Мне нужна была работа, а так как я всю жизнь в торговле трудилась, то и согласилась на предложение поработать продавцом. Платил исправно, каждый день. Конечно, он ничего не сказал про нарушение закона. Теперь снова придется работу искать», — пояснила продавец Любовь Маракасова.

Что касается жителей близлежащих домов, то закрытие уличного магазина не скажется на обеспечении их свежими овощами и фруктами. На Карла Маркса, 117, готовится к открытию новый мини-рынок. Один фруктово-овощной павильон по этому адресу уже заработал в июне.

В областной столице уже появилось порядка 10 «фруктовых» павильонов, оформленных в новом стиле Вологды. Всего их будет 30 с различными видами товаров. Напомним, в этом году городские власти демонтировали более 100 незаконно работающих уличных ларьков. Всего на территории города легально можно вести работу на 500 участках, добросовестные предприниматели получают льготы.

Также в сентябре в Вологде появится 10 новых остановочных пунктов.