Псковича лишили водительских прав из-за приема психостимуляторов

Пскович лишился водительских прав из-за употребления психостимуляторов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Оказалось, что мужчина, обладая действующим водительским удостоверением категории «B, B1, C, C1», с 2014 года поставлен на диспансерный учет.

Диагноз является противопоказанием к осуществлению им деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.

В этой связи прокурор города Пскова обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права указанного гражданина на управление транспортными средствами.

Требования прокурора судом удовлетворены, мужчина лишен права управления транспортными средствами категории «B, B1, C, C1».