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Псковича лишили водительских прав из-за приема психостимуляторов
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Псковича лишили водительских прав из-за приема психостимуляторов 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Пскович лишился водительских прав из-за употребления психостимуляторов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Оказалось, что мужчина, обладая действующим водительским удостоверением категории «B, B1, C, C1», с 2014 года поставлен на диспансерный учет.
Диагноз является противопоказанием к осуществлению им деятельности, связанной с управлением транспортными средствами.
В этой связи прокурор города Пскова обратился в суд с административным исковым заявлением о прекращении действия права указанного гражданина на управление транспортными средствами.
Требования прокурора судом удовлетворены, мужчина лишен права управления транспортными средствами категории «B, B1, C, C1».
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