Ещё
В Курске 18 управляющих компаний допустили нарушения при подготовке к зиме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курске 18 управляющих компаний допустили нарушения при подготовке к зиме 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Прокурор объявил руководителям организаций предостережения о недопустимости несоблюдения закона
Прокуратура г. Курска выявила нарушения в деятельности управляющих организаций при подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации в зимних условиях. Проведение своевременных мероприятий соответствует целям управления многоквартирными домами, а также снижает угрозу возникновения ЧС, связанных с нарушением системы отопления, пояснили в пресс-службе прокуратуры.
По итогам проверки в июле текущего года прокуратура города объявила руководителям 18 управляющих компаний предостережения о недопустимости нарушений закона.
Курские известия: последние новости
Курск. Третий потоп на Хуторской Курск. Компания по отлову животных завершила свою работу В Курск прибывает «Поезд Памяти»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии427
Украина присвоила четыре санатория в Крыму72
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе151
Россия забрала деньги из США103
Рублю предсказали обвал129
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение