В Курске 18 управляющих компаний допустили нарушения при подготовке к зиме

Прокурор объявил руководителям организаций предостережения о недопустимости несоблюдения закона Прокуратура г. Курска выявила нарушения в деятельности управляющих организаций при подготовке объектов ЖКХ к эксплуатации в зимних условиях. Проведение своевременных мероприятий соответствует целям управления многоквартирными домами, а также снижает угрозу возникновения ЧС, связанных с нарушением системы отопления, пояснили в пресс-службе прокуратуры По итогам проверки в июле текущего года прокуратура города объявила руководителям 18 управляющих компаний предостережения о недопустимости нарушений закона.