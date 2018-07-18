Ди Мария может пойти на понижение зарплаты в случае перехода в «Наполи» 

Итальянский «Наполи», который возглавил Карло Анчелотти, продолжает проявлять интерес к аргентинскому полузащитнику французского «ПСЖ» Анхелю Ди Марии, сообщает Sport24.
По информации Fotball Italia, главный тренер неаполитанцев созвонился с Ди Марией для обсуждения возможного переезда футболиста в Италию. Игрок готов сменить клубную прописку, но камнем преткновения может стать его зарплата — «Наполи» не готов предоставить аргентинцу те же условия, которые нынче ему предлагает «ПСЖ». Известно, что во Франции Ди Мария получает €10 млн Анчелотти работал с Ди Марией в мадридском "Реале". Вместе они выиграли чемпионат, кубок и суперкубок Испании, а также становились обладателями Лиги Чемпионов и суперкубка УЕФА.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду планировал перейти в «Наполи», а не «Ювентус».