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Ди Мария может пойти на понижение зарплаты в случае перехода в «Наполи»
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Ди Мария может пойти на понижение зарплаты в случае перехода в «Наполи» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Итальянский «Наполи», который возглавил Карло Анчелотти, продолжает проявлять интерес к аргентинскому полузащитнику французского «ПСЖ» Анхелю Ди Марии, сообщает Sport24.
По информации Fotball Italia, главный тренер неаполитанцев созвонился с Ди Марией для обсуждения возможного переезда футболиста в Италию. Игрок готов сменить клубную прописку, но камнем преткновения может стать его зарплата — «Наполи» не готов предоставить аргентинцу те же условия, которые нынче ему предлагает «ПСЖ». Известно, что во Франции Ди Мария получает €10 млн  Анчелотти работал с Ди Марией в мадридском "Реале". Вместе они выиграли чемпионат, кубок и суперкубок Испании, а также становились обладателями Лиги Чемпионов и суперкубка УЕФА.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду планировал перейти в «Наполи», а не «Ювентус».
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