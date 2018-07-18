Частный бизнес займется госуслугами

Правительство намерено передать внешним исполнителям — бизнесу и некоммерческим организациям — часть государственных и муниципальных социальных услуг. Доработанный проект поправок в закон о государственном (муниципальном) социальном заказе предлагает считать социальные услуги государственным или муниципальным заказом, пишут "Известия" . Авторы документа рекомендуют «поделиться» «бюджетным финансированием не только с госструктурами, но также с бизнесом и НКО, действующими в сферах образования, здравоохранения, соцзащиты, спорта, физической культуры и туризма. Это может быть, например, организация спортивных и образовательных секций, кружков для детей или уход за больными и пожилыми людьми — работа сиделок, покупка продуктов и уборка квартир.

Определять исполнителей госуслуг будут на конкурсах, порядок проведения которых установит правительство, региональные или муниципальные власти. Побороться за казенные деньги смогут лишь те организации, которые не находятся в состоянии банкротства, не являются офшорными компаниями и не имеют проблем с налоговой отчетностью. Кроме того, руководители предприятий-претендентов не должны иметь непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или против личности. Также чиновники смогут создавать публичные реестры, из которых исполнителей соцуслуг и будут выбирать граждане, имеющие сертификаты (именные документы, дающие право на получение конкретных социальных услуг на определенную сумму). Порядок формирования таких списков определит кабмин.

При этом граждане смогут сообщать чиновникам о ненадлежащем качестве оказанной соцуслуги, после чего те обязаны будут разобраться и обеспечить исполнение работы. Если жалоба будет признана обоснованной либо исполнитель допустит нарушение более трех раз, компания рискует лишиться контракта и попасть в список недобросовестных поставщиков услуг.

Цель проекта — повышение качества оказания социальных услуг, объясняют авторы документа. Привлечение бизнеса и НКО поможет добиться большей доступности госуслуг для населения, надеются в Минфине . Сертификаты в сфере дополнительного образования детей позволят негосударственным организациям (кружкам, секциям) отказаться от взимания платы с родителей. Кроме того, публичность данных об объеме государственных и муниципальных услуг повысит прозрачность этой сферы как для потребителей, так и для бизнеса. Ранее в министерстве подчеркивали, что проект не обязывает субъекты и муниципалитеты „использовать конкурентные способы“ отбора исполнителей, а лишь создает для этого правовое поле — они могут использовать и действующие механизмы.