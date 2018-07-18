Эксперт рассказал, когда появятся первые цифровые фабрики по пошиву одежды

ВЛАДИВОСТОК , 18 июл — РИА Новости . Первое в мире полностью роботизированное производство одежды с использованием искусственного интеллекта и цифровых систем появится в течение ближайших 5 лет, считает президент Национальной палаты моды и президент Недели моды MBFW Russia, руководитель рабочей группы рынка FashionNet Национальной технологической инициативы Александр Шумский

"Мы оцениваем, что в течение 5 лет первое функциональное роботизированное производство одежды уже будет запущено. Пока цифровая фабрика — это идея, а не реализация. Полностью цифровые фабрики с использованием искусственного интеллекта, цифровых систем проектирования и производства, они появятся, я думаю, в ближайшем будущем", — рассказал Шумский в интервью РИА Новости в кулуарах образовательного интенсива «Остров 10-21» на острове Русский.

По мнению Шумского, технологически производители оборудования готовы к переходу на цифровые фабрики, но сами производители одежды — нет. «Цифровое будущее требует больших инвестиций прямо сейчас, поэтому производители не рвутся в это будущее, по большей части», — пояснил он.

Сектор «умной одежды» «совершенно однозначно имеет большой потенциал», но пока не быстро развивается, считает руководитель FashionNet. Ряд-компаний как в России , так и в мире выдвигали предложения и решения, но не реализовывали свои проекты.

"Это то направление, в котором надо идти, потому что это то, что необходимо, мы об этом много говорили, но по большому счету решения до сих пор не предложены. Но их нет и на глобальном рынке. На это может быть большой спрос и большой интерес…", — отметил он.

Эксперт сообщил, что ряд мировых компаний уже показывали проекты с распыляемой на тело одеждой и с одеждой, меняющей цвет. Однако, по его словам, производство таких вещей в промышленном масштабе осложнено потребностью данных проектов в источниках питания. По словам эксперта, еще один интересный проект — «умные ткани», которые накапливают световую энергию в течение дня, а вечером позволяют одежде светиться. Продукт эксклюзивный и пока дорогой, поэтому в масс-маркете его нет, отметил Шумский.