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Тамбовскому пороховому заводу отказали в эксклюзивных правах на неваляшку
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Тамбовскому пороховому заводу отказали в эксклюзивных правах на неваляшку 

Ведомости 1 час назад
Роспатент отказал «Тамбовскому пороховому заводу» (ТПЗ) в регистрации товарного знака «Неваляшка», пишет газета «Коммерсантъ».
С заявлением об этом расположенное в Котовске предприятие обратилось еще в январе 2017 г. ТПЗ рассчитывал запатентовать состоящую из шариков игрушку неваляшка, которая способна раскачиваться из стороны в сторону, при этом не опрокидываясь. В заявке подчеркивалось, что неваляшка выпускается на предприятии с 1958 г.
В советские годы ТПЗ именовалось заводом пластмасс, и производство неваляшек считалось одним из главных направлений работы предприятия. Во время отсутствия заказов для оборонного производства в 1990-е годы выпуск неваляшек периодически становился главным источником дохода. Игрушки до сих пор остаются основной гражданской продукцией ТПЗ, указывает газета. В начале 2010-х производство приостанавливалось, но в конце 2016 г. выпуск кукол был возобновлен. Сейчас предприятие производит около 100 000 игрушек в год.
Возвращаться к выпуску неваляшек ТПЗ пришлось в условиях жесткой конкуренции, поскольку в 2016 г. в том же Котовске было зарегистрировано ООО «Котовские неваляшки». Сейчас оно производит более 500 000 таких кукол в год. В новую компанию перешла часть квалифицированных сотрудников завода и, как подозревают там, технологическая документация, отмечает «Коммерсантъ». Небольшие партии неваляшек выпускают и другие российские компании, в частности, ростовский «Стеллар».
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