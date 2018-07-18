Инспекторы «Земли леопарда» предотвратили смерть оленя от рук браконьеров

Государственные инспекторы «Земли леопарда» в ходе спецоперации задержали двух нарушителей, которые пытались устроить охоту на животных в национальном парке.

Проникнув в заповедник на автомобиле, злоумышленники попали в засаду, выход из которой вел «прямиком» в отделение полиции.

Нарвались на бревно

Задержание произошло в северной части нацпарка. Полагаясь на оперативную информацию, инспекторы ждали «гостей» у одного из въездов в лес. Ожидание себя оправдало: ночью сюда заехали люди на автомобиле Toyota Land Cruiser. Заметив и «пропустив» их, инспекторы покинули засаду и перекрыли дорогу большими брёвнами, отрезав нарушителям путь отхода. Впереди злоумышленников уже ждала такая же преграда, поэтому бежать было некуда: охотников поймали в капкан.

Осознав беспомощность своего положения, они повели себя спокойно и не стали сопротивляться при задержании. Нарушителями оказались два жителя поселка Тавричанка. При себе у них имелось все необходимое для ночной охоты с помощью высвечивания зверей мощным фонарем. У задержанных изъяли самозарядный карабин с оптическим прицелом, гладкоствольное ружье и боеприпасы.

Чуждые заповеднику предметы и люди передали сотрудникам правоохранительных органов . Полиция получила и все материалы по задержанию для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ, санкции которой предполагают штраф в размере до двухсот тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет.

Свет в глаза

— Охота ночью с мощным фонарем позволяет ослеплять и на время даже обездвиживать ничего не подозревающих животных, делая их беспомощными, — рассказал старший инспектор ФГБУ «Земля леопарда» Андрей Троянов. — Это безжалостный, изощрённый и крайне опасный метод охоты. В темное время суток легко запутаться, в кого стреляешь, и жертвой может стать не только копытное, но даже тигр или леопард. Раненый хищник рискует стать конфликтным, выйти в населенный пункт и превратиться в угрозу для людей.

По словам инспекторов, хищническое истребление копытных животных людьми — одна из главных причин, по которой дальневосточный леопард стал редчайшей из крупных кошек планеты, оказавшись на грани полного исчезновения. Сейчас удалось вовремя остановить нарушителей до того, как они успели погубить зверя и нанести урон уникальной природе.

КСТАТИ

Нахождение на особо охраняемой природной территории с оружием автоматически приравнивается к охоте.