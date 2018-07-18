Ещё
Сотрудничество России и Норвегии в Арктике обсудят в сентябре в Мурманской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудничество России и Норвегии в Арктике обсудят в сентябре в Мурманской области 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 июля. Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества пройдут в конце сентября в Печенгском районе Мурманской области, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.
"С 27 по 28 сентября в Печенгском районе состоятся VIII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества. Мероприятие проводится по инициативе правительства Мурманской области при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации", — говорится в сообщении.
На пленарных заседаниях, которые пройдут в формате панельных дискуссий, планируется обсудить развитие приграничных территорий, роль градообразующих предприятий в формировании комфортной социальной среды, способы поддержки внешнеэкономической деятельности регионов России и другие темы приграничного сотрудничества.
Впервые в рамках форума будет действовать открытая молодежная диалоговая площадка. Для ее участников будут организованы галерея современного искусства, мастер-классы прикладного творчества, гастрономическая и творческая лаборатории.
Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества традиционно проходят в поселке Никеле Печенгского района Мурманской области. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 100 представителей органов власти и специалистов в области экологии из России, Норвегии, Финляндии и Швеции. Эксперты обсуждали международное сотрудничество в Арктике, реализацию социальных программ в сфере экологии, работу особо охраняемых природных территорий Арктики, их природное и культурное наследие.
ТАСС: последние новости
Два человека пострадали при столкновении двух трамваев в центре Екатеринбурга Реальные располагаемые доходы россиян в июне выросли на 0,2% СМИ: израильские военные не пропустили сирийских беженцев на Голанские высоты
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной81
В Москве введен план «Перехват»148
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры80
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии373
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение