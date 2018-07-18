Сотрудничество России и Норвегии в Арктике обсудят в сентябре в Мурманской области 

ТАСС, 18 июля. Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества пройдут в конце сентября в Печенгском районе Мурманской области, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.
"С 27 по 28 сентября в Печенгском районе состоятся VIII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества. Мероприятие проводится по инициативе правительства Мурманской области при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации", — говорится в сообщении.
На пленарных заседаниях, которые пройдут в формате панельных дискуссий, планируется обсудить развитие приграничных территорий, роль градообразующих предприятий в формировании комфортной социальной среды, способы поддержки внешнеэкономической деятельности регионов России и другие темы приграничного сотрудничества.
Впервые в рамках форума будет действовать открытая молодежная диалоговая площадка. Для ее участников будут организованы галерея современного искусства, мастер-классы прикладного творчества, гастрономическая и творческая лаборатории.
Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества традиционно проходят в поселке Никеле Печенгского района Мурманской области. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 100 представителей органов власти и специалистов в области экологии из России, Норвегии, Финляндии и Швеции. Эксперты обсуждали международное сотрудничество в Арктике, реализацию социальных программ в сфере экологии, работу особо охраняемых природных территорий Арктики, их природное и культурное наследие.