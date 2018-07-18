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Ингушских безработных зовут на работу в Хабаровский край
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Ингушских безработных зовут на работу в Хабаровский край 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
В ингушском городе Сунжа безработным предлагают вакансии в Хабаровском крае. На Дальний Восток в основном требуются технические специалисты.
«К нам периодически приходят сводные данные по вакансиям по тем или иным регионам страны, но условия труда и социального обеспечения, которые предлагают хабаровчане, достаточно комфортны и разнообразны», — сообщила газете «Ингушетия» глава Сунженского центра занятости населения Хава Горчханова.
Она уточнила, что хабаровские работодатели в Ингушетии ищут работников в ряд крупных инвестиционных проектов, которые реализуются на территории края. Больше всего нужны электросварщики, машинисты, слесари-гидравлики и станочники широкого профиля.
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