Ингушских безработных зовут на работу в Хабаровский край 

В ингушском городе Сунжа безработным предлагают вакансии в Хабаровском крае. На Дальний Восток в основном требуются технические специалисты.
«К нам периодически приходят сводные данные по вакансиям по тем или иным регионам страны, но условия труда и социального обеспечения, которые предлагают хабаровчане, достаточно комфортны и разнообразны», — сообщила газете «Ингушетия» глава Сунженского центра занятости населения Хава Горчханова.
Она уточнила, что хабаровские работодатели в Ингушетии ищут работников в ряд крупных инвестиционных проектов, которые реализуются на территории края. Больше всего нужны электросварщики, машинисты, слесари-гидравлики и станочники широкого профиля.