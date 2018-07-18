Ингушских безработных зовут на работу в Хабаровский край

В ингушском городе Сунжа безработным предлагают вакансии в Хабаровском крае . На Дальний Восток в основном требуются технические специалисты.

«К нам периодически приходят сводные данные по вакансиям по тем или иным регионам страны, но условия труда и социального обеспечения, которые предлагают хабаровчане, достаточно комфортны и разнообразны», — сообщила газете «Ингушетия» глава Сунженского центра занятости населения Хава Горчханова.