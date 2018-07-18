Эмери и «Арсенал» — это будет интересно

Свершилось, следующий сезон «канониры» начнут без Венгера. Непривычно будет видеть у бровки вместо худощавого француза в пуховике, баска, который, кажется, ещё вчера поднимал третий кубок Лиги Европы со своей «Севильей» и считался героем Андалусии. Назвать Уная Эмери преемником Арсена нельзя, но и ожидать того, что новый тренер «пушкарей» привьёт лондонцам новую философию игры — тоже.

Самое главное сейчас то, что «Арсенал» претерпит изменения, мы увидим других «канониров», чего с командой Венгера не происходило уже на протяжений пяти, а то и более сезонов. Каждый год, перед началом чемпионата, фанаты в красно-белых футболках тают надежду, в течение первых двух-трех календарных месяцев ожидания на успех возрастают, а после, к рождеству, разбиваются о жесткую реальность: нежелание владельцев инвестировать в клуб, отсутствие должного характера у большинства игроков, очевидные просчеты Арсена в руководстве командой, банальные невезения и травмы, травмы, травмы; как итог — борьба не за титул, а за четвертую строчку. Из сезона в сезон.

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«Арсенал» Венгера начал серьезно сбавлять в десятых, а последние два сезона и вовсе стоит на месте. А главное — исчез фирменный стиль игры «канониров», пропала магия, из-за которой все любили наблюдать за игрой «пушкарей». Вот что Обамеянг сказал в недавнем интервью ESPN, подтверждая слова выше: «В последние годы „Арсенал“ не прогрессировал, топчась на месте. Грядут перемены, все игроки очень взволнованы и предвкушают начало нового сезона».

Не менее габонца взволнован Эмери, для которого путешествие на север Лондона — важнейший этап карьеры. Баска вряд ли можно назвать топом, он — крепкий второй эшелон на тренерском поприще. «Арсенал», подписав контракт с Унаи, даёт лучшую возможность наставнику встать вровень с Гвардиолой, Моуриньо, Клоппом и другими. Эмери и «Арсеналу» нужен перезапуск, тренер и клуб в этом плане нашли друг друга.

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Руководство клуба ограничили Уная, дав возможность баску заниматься лишь тренерской работой: за трансферы «Арсенала» отвечают другие люди. Они-то и привезли новоиспеченному рулевому на «Эмирэйтс» Лено, Торрейру, Сократиса, Лихштайнера и Гендузи — это, кажется, всё, «пушкари» выйдут на рынок лишь в том случае, если появится «исключительная возможность» урвать качественного футболиста, что очень маловероятно.

Верхушка «Арсенала» поступила разумно: в контракте баска имеется пункт о досрочном прекращении отношений между клубом и наставником в случае, если Эмери провалиться. У Уная есть время — два сезона: задача в первом — место в топ-4, во втором — трофей. Баску будет невероятно сложно, учитывая ещё и то, что бюджет на трансферы команды каждое окно будет ограничен. Хочешь выигрывать — вливай, но крупные сделки у «Арсенала» появятся лишь с новыми владельцами. Эмери придётся привыкнуть к маленькому бюджету после «мешков» «Парижа».

Самое интересное то, в какой футбол будет играть команда при новом коуче. Баск невероятно помешан на теории и тактике. Матчи «Лиги 1» Унаи со своей бандой повернутых на игре ассистентов пересматривал по двенадцать раз, детально разбирая каждый эпизод. Эмери тщательным образом готовит команду к каждому матчу, чем Венгер, кажется, в последние годы не занимался вообще: во всех важных проигранных матчах последнего сезона «канониры» просто не знали, как играть против соперника, это четко прослеживалось.

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Первым делом Унаи постарается наладить дела в обороне, Сократис и Стефан призваны помочь наставнику, баск будет требовать порядка в задней линии, где стопроцентного места в старте на сегодня, пожалуй, нет ни у одного игрока «Арсенала». Здоровая конкуренция, приход тренера, больший энтузиазм — всё это заставит защиту лондонцев играть слаженнее и допускать меньшее количество ошибок. Достанется, конечно, и опорной зоне, где Джака и остальные часто не дорабатывали в эпизодах, которые часто приводили к голам ворота Чеха. «Арсенал» при Эмери забегает, начнет круче играть контратаками и правильнее заполнять зоны, если Унаю удастся поставить игру своих лучших команд прошлого.

«У меня есть своё видение того, как должен играть «Арсенал». Я хочу, чтобы футболисты прониклись моими идеями и поверили в них» — важные слова Эмери, адресованные футболистам. Хоакин, игравший под началом баска в «Валенсии», однажды сказал: «Годы, проведенные в „Валенсии“, были замечательны, но ещё один сезон с Эмери в своей жизни я не выдержу». Унаи дотошен в разборах игр, хотя, поговаривают, что ещё в «Париже» тренер перестал снабжать игроков флешками с записанными на них разобранными матчами соперников и стал в этом плане проще: теперь ролики с действиями футболистов длятся не больше пяти минут. «Арсенал» под руководством Эмери станет тактически сильнее, если впитает всё лучшее, что предложит баск.

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Среди главных минусов Уная — неумение работать с большими звездами и решать конфликтные ситуации в раздевалке, как это было с Неймаром в «ПСЖ», ещё — непринятие рискованных, но нужных решений по ходу матча, пример этому — ответный прошлогодний матч «Парижа» в Лиги Чемпионов на «Камп Ноу» (6:1). И если с первым баск столкнется вряд ли: в «Арсенале» нет бунтарей, а главные лица команды — профессионалы, выполняющие все указания тренера, то со вторым — не раз уже в этом сезоне, с этим Унаю придется что-то делать.

В лице Эмери «Арсенал» получил оптимального тренера, повернутого на тактике, устраивающего по всем параметрам руководство: невысокая зарплата (ниже, чем у Венгера) относительно остальных кандидатов и имя, которого нет, например, у «сырого» Артеты в Манчестере. Последний был главным претендентом на место Арсена, но, как выяснилось, в итоге отказался надевать пуховик. На сегодняшний день баск — идеальная кандидатура из имеющихся на пост «хэд коуча» «Арсенала» в «послевенгеровское» время, сможет ли он стать наставником команды на долгие годы или войдет в историю клуба, как «перевалочный» тренер? И то, и другое возможно в равной степени, поэтому в следующем сезоне наблюдать за обновленными «канонирами» будет очень интересно.

Риза ХАСАНОВ