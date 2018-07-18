Силкин: «Юсупову надо переходить в „Локомотив“ или „Краснодар“

— «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и голландский «Витесс» проявляют интерес к Артуру Юсупову, права на которого принадлежат «Зениту». Как здесь быть с выбором?

— Он ответственный человек и очень хороший футболист. Артур обучен очень здорово, прекрасно понимает игру. Единственное, чего Юсупову не хватает — это веры в самого себя. И эта скромность немного мешает ему раскрыться.

Любой из тех клубов, которые вы назвали, он усилит. Но я в этой ситуации выбрал бы или «Локомотив», или «Краснодар». Потому что здесь перспектива участия в еврокубках. Это для него лучше. А «Витесс» — не самый лучший клуб. Есть ли смысл туда ехать?

Во второй части минувшего сезона Юсупов выступал на правах аренды за «Ростов». 28-летний хавбек провел 16 матчей в РФПЛ и забил 1 гол.