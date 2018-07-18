Василий II: почему его прозвали «Тёмным» 

Великий князь московской земли Василий II Васильевич (1415–1462) известен в истории под прозвищем Тёмный, которое закрепилось за ним после потери зрения. Однако ослепление это произошло не вследствие ухудшения здоровья, а из-за подлой борьбы за власть между кровными родственниками.
Василий II Тёмный взошёл на московский трон вопреки завещанию своего деда Дмитрия Донского, согласно которому это место должно было достаться его дяде Юрию Звенигородскому. На тот момент у 10-летнего Василия II была мощная поддержка в лице его деда по материнской линии литовского князя Витовта, и потому никто из претендентов не решался на открытую конфронтацию.
Все изменилось, когда скончался Витовт, а Василий II вместе с матерью-регентшей остались без политического тыла. Именно в этот период заявил о своих претензиях на престол Юрий Звенигородский, действовавший вместе с сыновьями Дмитрием Косым, Дмитрием Красным и Василием Шемякой.
Тлевший несколько лет конфликт разгорелся с новой силой на свадьбе Василия II, после того как его мать обвинила семью дяди в краже. Разозлившиеся братья Василия II объявили ему войну.
В ходе междоусобицы Василий II попал в плен к дяде, отрекся от московского трона и отправился в ссылку в Коломну. Но москвичи не пожелали подчиняться Юрию, и он вынужден был вернуть власть Василию II, что вызвало гнев его отпрысков.
Больше всех негодовал Дмитрий Косой, который в 1436 году вызвал Василия Тёмного на сражение. Трезво оценивая свои шансы на победу в честной борьбе, Дмитрий Косой решил прибегнуть к хитрости, но Василий разгадал её, разгромил двоюродного брата, пленил и отдал приказ ослепить его.
Хотя отношения между сыновьями Юрия к тому времени стали весьма прохладными, Василий Шемяка не смог простить Василию Тёмному такой способ наказания, и спустя 10 лет отомстил ему за брата.
Случилось это в 1446 году, когда спасшийся из татарского плена Василий Тёмный отправился молиться в Сергиево-Троицкий монастырь, а Дмитрий Шемяка захватил власть в Москве. Первый приказ нового князя гласил доставить ко двору Василия II и выколоть ему оба глаза.