На Южном Урале наркоманов научат асанам и стойке на гвоздях

Возле вытрезвителя в Челябинске по улице Курчатова, 26 начал работать центр для реабилитации наркоманов. По решению сюда будут отправляться наркозависимые для бесплатного избавления от пагубной привычки. Эксперты отмечают, что такое учреждение на Южном Урале открыто впервые.

— Это наш первый подобный проект, он новаторский. Об учреждениях такого формата в других субъектах России мы не знаем. Я надеюсь, что работа его будет продуктивной, и число южноуральцев с порочными зависимостями будет постепенно снижаться, — прокомментировал генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев

Центр оборудован медицинскими кабинетами, комнатами для проживания, тренажерным залом и залом для йоги. Именно под звуки восточным мантр пациенты будут начинать каждое утро, а после восточной гимнастики — стойка на гвоздях. Также наркозависимые будут постоянно заниматься с психологами. Курс реабилитации рассчитан на три месяца: два месяца пациенты постоянно проживают в центре, а на третий — посещают его днем. В денежном эквиваленте курс реабилитации одного наркозависимомго в центре стоит порядка 50 000 рублей. Но эти деньги компенсировал бюджет. Именно поэтому реабилитация будет бесплатной.

На создание центра из бюджета выделили пять миллионов рублей. Одновременно здесь смогут лечиться 28 человек. А в год учреждение сможет принять до 168 пациентов.