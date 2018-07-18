Ещё
На Южном Урале наркоманов научат асанам и стойке на гвоздях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Южном Урале наркоманов научат асанам и стойке на гвоздях 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Возле вытрезвителя в Челябинске по улице Курчатова, 26 начал работать центр для реабилитации наркоманов. По решению сюда будут отправляться наркозависимые для бесплатного избавления от пагубной привычки. Эксперты отмечают, что такое учреждение на Южном Урале открыто впервые.
— Это наш первый подобный проект, он новаторский. Об учреждениях такого формата в других субъектах России мы не знаем. Я надеюсь, что работа его будет продуктивной, и число южноуральцев с порочными зависимостями будет постепенно снижаться, — прокомментировал генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев.
Центр оборудован медицинскими кабинетами, комнатами для проживания, тренажерным залом и залом для йоги. Именно под звуки восточным мантр пациенты будут начинать каждое утро, а после восточной гимнастики — стойка на гвоздях. Также наркозависимые будут постоянно заниматься с психологами. Курс реабилитации рассчитан на три месяца: два месяца пациенты постоянно проживают в центре, а на третий — посещают его днем. В денежном эквиваленте курс реабилитации одного наркозависимомго в центре стоит порядка 50 000 рублей. Но эти деньги компенсировал бюджет. Именно поэтому реабилитация будет бесплатной.
На создание центра из бюджета выделили пять миллионов рублей. Одновременно здесь смогут лечиться 28 человек. А в год учреждение сможет принять до 168 пациентов.
Хорошие новости: последние новости
В храме на Южном Урале прошла литургия после 90-летнего перерыва Русский с китайцем — братья навек: как Челябинск встретил товарищей из Поднебесной Челябинские поисковики привезли внучку на место захоронения деда-героя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии432
Украина присвоила четыре санатория в Крыму76
Россия забрала деньги из США123
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе151
Рублю предсказали обвал133
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
03:34
Умер солист группы «Доктор Ватсон»
Общество Другое
00:43
Обидчиков DJ Smash отправили в колонию
Шоу-бизнес Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение