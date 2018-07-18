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Компания и пилот Ан-2 заплатят 300 тыс. рублей за повреждение ЛЭП под Волгоградом
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Компания и пилот Ан-2 заплатят 300 тыс. рублей за повреждение ЛЭП под Волгоградом 

ТАСС 1 час назад
ВОЛГОГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Пилот легкомоторного самолета Ан-2 и собственник воздушного судна — авиакомпания «Агролет» оштрафованы транспортной прокуратурой на 300 тыс. рублей за повреждение линии электропередачи под Волгоградом, в результате чего 14 населенных пунктов в течение дня оставались без света. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
"В отношении пилота и юридического лица — авиакомпании «Агролет», возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ ("Нарушение правил использования воздушного пространства") и ч. 2 ст. 9.7 КоАП РФ ("Повреждение электрических сетей"), которые рассмотрены органами Ространснадзора. Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 300 тыс. рублей", — сказано в сообщении ведомства.
Проверку по факту авиационного инцидента 7 июня в Иловлинском районе Волгоградской области проводила волгоградская транспортная прокуратура. Установлено, что воздушное судно Ан-2 совершало полет без разрешения соответствующих органов. Пилотируя самолет, командир воздушного судна повредил линию электропередачи.
В целях устранения нарушений закона и недопущению их впредь генеральному директору авиакомпании «Агролет» внесено представление, которое удовлетворено, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Седьмого июня легкомоторный самолет под Волгоградом зацепил винтом провода ЛЭП напряжением 110 кВ, инцидент обошелся без жертв. В результате аварии без света в течение дня оставались 14 населенных пунктов, к вечеру электроснабжение было восстановлено.
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