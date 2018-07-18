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Петрозаводск вошел в топ-10 городов для летних путешествий с детьми
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Петрозаводск вошел в топ-10 городов для летних путешествий с детьми 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Туристы с детьми приезжают в Петрозаводск на 4 дня.
Петрозаводск вошел в число десяти самых популярных городов России для семейных путешествий с детьми и экскурсионного отдыха во второй половине лета, об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов туристами с 15 июля по 31 августа 2018 года. В рейтинг не вошли курортные города.
Столица Карелии заняла в рейтинге 8 место. Согласно предоставленным данным, в среднем туристы приезжают в Петрозаводск на 4 дня и тратят на жилье порядка 2,3 тысяч рублей в сутки.
Также в топ-10 вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Ярославль, Краснодар, Ростов-на-Дону, Калининград, Воронеж и Новосибирск.
По материалам: ptzgovorit.ru
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