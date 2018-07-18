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Российский олигарх после отравления Скрипалей чудом сбежал от британских спецслужб
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Российский олигарх после отравления Скрипалей чудом сбежал от британских спецслужб 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
О спецоперации по спасению бывшего олигарха и экс-депутата Сергея Капчука можно писать «шпионский роман». Три месяца он «петлял» по миру, убегая из Лондона — от британских спецслужб. Сейчас Капчук уже в Москве, но, очевидно, что до сих пор боится и своих, и чужих.
Даже на интервью с Андреем Малаховым в Краснопресненском парке он вдруг резко встал и попросил перенести беседу на следующий день. Интервью «Прямому эфиру» — первое после его возвращения в Россию — все-таки состоялось.
Известный в 1990-х российский олигарх Сергей Капчук был одной из ключевых фигур в политике Свердловской области. Из «молодых да ранних», он уже в 24 года работал напрямую с Ельциным. А 15 лет назад — после того, как его объявили в розыск за а мошенничество, сбежал в Лондон.
Тогда Капчук бежал от российского правосудия через Украину и Арабские Эмираты, в итоге осев, как и многие беглые олигархи, в Лондоне.
Его красивая жизнь в британской столице была нарушена отравлением Скрипалей, в котором Лондон упорно обвиняет Москву, не имя на то никаких доказательств.
Британские СМИ стали убеждать Капчука, что он — следующий. Вскоре на интервью вместо милой девушки из Sky News приехал «здоровенный разведчик». И начался допрос.
Капчука пытались убедить «атаковать Путина и Россию» и обвинить «их во всех этих отравлениях». Бывший российский политик и бизнесмен был напуган и решил бежать из Лондона. Сначала — до Адриатики, но британские спецслужбы держали его под колпаком.
Тогда он позвал на помощь Россию, и ему помогли вернуться на Родину, хотя и с ней у Капчука отношения сложные. Однако бизнесмен надеется, что все его прежние дела разъяснятся, и он сможет остаться в России навсегда.
Как Капчуку удалось сбежать от британских спецслужб? Какие опасные для Лондона тайны он привез в Москву? Что его ждет в России сейчас, и в чем на самом деле крылась причина интереса правоохранителей к его персоне перед побегом Лондон полтора десятка лет назад?
В программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» — сенсационное интервью сбежавшего из Лондона бизнесмена и обсуждение в студии экспертов, знавших Капчука в «долондонский» период.
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