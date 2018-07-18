«Почему он боится за жизнь?»: беглый уральский олигарх дал интервью Андрею Малахову

Беглый уральский депутат и бизнесмен Сергей Капчук дал интервью Андрею Малахову . Сегодня вечером его покажут в программе «Прямой эфир» на канале «Россия».

Анонс интервью, которое может стать сенсационным, Малахов опубликовал в сториз — временных видео — в своем аккаунте в Instagram.

В мае 2018 года Капчук, находившийся в Хорватии , написал письмо президенту Путину, в котором просил разрешения на въезд в Москву . «Во избежание вероятных провокаций со стороны западных спецслужб прошу Вас дать разрешение заинтересовавшимся ведомствам обеспечить безопасность моего вылета из Загреба (Хорватия) в Москву», — говорится в письме.

Сергей Капчук сбежал из России более десяти лет назад. Ранее он занимал должность заместителя представителя губернатора Свердловской области . В середине двухтысячных Сергея Капчука и его брата-близнеца Константина обвинили в мошенничестве. По данным следствия, в 1997 году они похитили 2 миллиарда неденоминированных бюджетных рублей, которые были потрачены на покупку трехкомнатной квартиры в Москве.

Деньги были переведены на счёт фирмы Константина Капчука «Лемингон». Квартира была зарегистрирована на бывшую супругу Сергея Капчука и продана, когда он оставил пост зампреда губернатора. Деньги братья потратили на собственные нужды. Константин Капчук был арестован 20 октября 2005 года, а Сергей выехал с Урала и был объявлен в розыск.