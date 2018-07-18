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«Почему он боится за жизнь?»: беглый уральский олигарх дал интервью Андрею Малахову
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«Почему он боится за жизнь?»: беглый уральский олигарх дал интервью Андрею Малахову 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Беглый уральский депутат и бизнесмен Сергей Капчук дал интервью Андрею Малахову. Сегодня вечером его покажут в программе «Прямой эфир» на канале «Россия».
Анонс интервью, которое может стать сенсационным, Малахов опубликовал в сториз — временных видео — в своем аккаунте в Instagram.
В мае 2018 года Капчук, находившийся в Хорватии, написал письмо президенту Путину, в котором просил разрешения на въезд в Москву. «Во избежание вероятных провокаций со стороны западных спецслужб прошу Вас дать разрешение заинтересовавшимся ведомствам обеспечить безопасность моего вылета из Загреба (Хорватия) в Москву», — говорится в письме.
Сергей Капчук сбежал из России более десяти лет назад. Ранее он занимал должность заместителя представителя губернатора Свердловской области. В середине двухтысячных Сергея Капчука и его брата-близнеца Константина обвинили в мошенничестве. По данным следствия, в 1997 году они похитили 2 миллиарда неденоминированных бюджетных рублей, которые были потрачены на покупку трехкомнатной квартиры в Москве.
Деньги были переведены на счёт фирмы Константина Капчука «Лемингон». Квартира была зарегистрирована на бывшую супругу Сергея Капчука и продана, когда он оставил пост зампреда губернатора. Деньги братья потратили на собственные нужды. Константин Капчук был арестован 20 октября 2005 года, а Сергей выехал с Урала и был объявлен в розыск.
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