Специалисты Роспотребнадзора помогли ямальцам отсудить 62 миллиона у поставщиков услуг

Это данные за первое полугодие 2018 года. Всего за этот период сотрудники надзорного ведомства больше двухсот раз привлекались в судебные процессы.

«Первую позицию по итогам полугодия занимают судебные споры между потребителями и продавцами товаров в сфере розничной торговли. Второе место — гражданские споры с операторами связи, на третьем месте — судебные разбирательства потребителей с фирмами, на четвертом — споры с кредитными и страховыми организациями», — сообщатся на официальном сайте ведомства.

По 182 искам решение суд вынес в пользу потребителей. Истцы выиграли у поставщиков больше 62 миллионов рублей.