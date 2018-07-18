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Специалисты Роспотребнадзора помогли ямальцам отсудить 62 миллиона у поставщиков услуг
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Специалисты Роспотребнадзора помогли ямальцам отсудить 62 миллиона у поставщиков услуг 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Это данные за первое полугодие 2018 года. Всего за этот период сотрудники надзорного ведомства больше двухсот раз привлекались в судебные процессы.
«Первую позицию по итогам полугодия занимают судебные споры между потребителями и продавцами товаров в сфере розничной торговли. Второе место — гражданские споры с операторами связи, на третьем месте — судебные разбирательства потребителей с фирмами, на четвертом — споры с кредитными и страховыми организациями», — сообщатся на официальном сайте ведомства.
По 182 искам решение суд вынес в пользу потребителей. Истцы выиграли у поставщиков больше 62 миллионов рублей.
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