Очевидцы: в здании касс нижегородского вокзала протек потолок

Потолок в здании пригородных касс железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде протек 17 июля во время сильного ливня, сообщают очевидцы в социальной сети.

На кадрах видео, которое выложили очевидцы, видно, что несколько плит навесного потолка выпали и сверху полилась вода. В итоге лужи появились возле зоны с турникетами.

Напомним, что железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде был реконструирован к чемпионату мира по футболу. На вокзале появился кассовый зал открытого типа, на втором этаже появились новые залы ожидания, установлены новые кресла, дополнительные камеры хранения.

Ранее сообщалось, что нижегородский вокзал пришлось практически строить заново — кроме мозаичного панно и исторических элементов стен здесь все новое.