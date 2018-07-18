Ещё
Очевидцы: в здании касс нижегородского вокзала протек потолок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидцы: в здании касс нижегородского вокзала протек потолок 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Потолок в здании пригородных касс железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде протек 17 июля во время сильного ливня, сообщают очевидцы в социальной сети.
На кадрах видео, которое выложили очевидцы, видно, что несколько плит навесного потолка выпали и сверху полилась вода. В итоге лужи появились возле зоны с турникетами.
Напомним, что железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде был реконструирован к чемпионату мира по футболу. На вокзале появился кассовый зал открытого типа, на втором этаже появились новые залы ожидания, установлены новые кресла, дополнительные камеры хранения.
Ранее сообщалось, что нижегородский вокзал пришлось практически строить заново — кроме мозаичного панно и исторических элементов стен здесь все новое.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
23 человека эвакуированы при пожаре на улице Адмирала Васюнина Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проверил ход ремонта дорог Редкий лебедь-кликун поселился на небольшом пруду в Дзержинске
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США337
Украина присвоила четыре санатория в Крыму130
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии380
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи99
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение