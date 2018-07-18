Выборгские депутаты обсудили вопросы благоустройства города

17 июля состоялось заседание советов депутатов МО «Выборгский район», на котором обсудили вопросы благоустройства Выборга в этом году и озвучили планы на следующий год.

Как рассказали в пресс-службе района, жители города активно передают вопросы связанные с капремонтом домов, дорог, благоустройстве дворов, ремонте набережной Салакка-Лахти через депутатов городского и районного советов своих избирательных округов. Именно на них в ходе заседания и ответили глава муниципального образования Дмитрий Никулин и глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов

Как отметил глава района, благоустройство Выборга в 2018 году только начинается, хотя практически все работы, запланированные на этот год в центре города, выполнен, в планах администрации реализовать еще много проектов не только на территории исторической части Выборга, но и в других микрорайонах города.

На вопросы о набережной Салакка-Лахти Геннадий Орлов ответил, что в этом году на ней прошли лишь небольшие косметические работы, но при этом велась подготовка к капитальному ремонту: было проведено инструментальное обследование набережной водолазами и определены размеры предстоящих затрат на проведение капремонта — по предварительным расчетам специалистов потребуется порядка 2 миллиардов рублей. Поскольку эта сумма значительно превышает весь бюджет города, задачи по реализации планов капремонта набережной Салакка-Лахти рассматривается совместно с правительством Ленобласти

По имеющимся в администрации города данным, предоставленным собственником теплохода «Короленко», его планируется вывезти с территории набережной до августа и утилизировать осенью текущего года. Напомним, что собственник приступил к разбору теплохода только после обращения к нему из транспортной прокуратуры.

На совещании отметили, что работы, которые планировали выполнить до дня Рождения Ленобласти, уже завершены или подходят к концу: по всей центральной части города установлены новые светодиодные фонари, параллельно проходят работы по ремонту сетей ливневой канализации, открыто две новые детские площадки, завершаются работы на набережной, в парке Ленина, в Треугольном сквере, аллее на ул. Димитрова. Сквер мужества и Сквер молодежи будут благоустроены к сентябрю 2018 года.

Также в городе появятся и новые арт-объекты: на пересечении улиц Крепостной, Пионерской и Банковского проезда 25-27 июля установят Выборгский трамвай, 3 августа в парке Ленина, вблизи первой скамейки со стороны Рыночной площади установят скульптурную композицию из трех объектов.

На совещании также затронули вопрос капитального ремонта домов в Выборге. Администрация Выборгского района, со своей стороны, начала формирование документации необходимой для включения всех оставшихся домов на проспекте Ленина в программу капитального ремонт. Станет ли проспект Ленина пешеходным — решат сами горожане.

Ремонт дорог в городе также идет по плану: 15 из 18 запланированных дорог уже отремонтированы. 26 дорог ремонтировали в рамках ямочного ремонта. До 15 сентября запланировано провести ремонт еще на 6 улицах: Железнодорожная, Володарского, Казарменная, Судостроительная,3— я Озерная и 1-я Бригадная.