Петербург мундиальный: как Северная столица жила футболом

России завершился чемпионат мира 30 дней страна болела футболом. Даже те, кто обычно не интересуется игрой, выходили на улицы городов, чтобы окунуться в атмосферу праздника. В Санкт-Петербурге прошло семь игр, в том числе матч за 3-е место. За месяц город посетили больше полумиллиона человек. О том, как Петербург жил чемпионатом мира, узнал корреспондент «МИР 24» Нахид Бабаев.

На чемпионат мира в Петербург приехали 600 тысяч болельщиков-туристов. Это на 20% больше, чем обычно в сезон. Для большинства Петербург начинается здесь: Московский железнодорожный вокзал, сюда же приходят специальные автобусы из аэропорта Пулково. От этой площади и до Дворцовой — весь Невский проспект на несколько недель превратился в одну большую футбольную улицу. Футбол был буквально на каждом шагу. Его смотрели в фан-зоне, в пабах, даже просто посреди улицы с телефоном в руках. Этот бар на Невском открыли специально к чемпионату мира. Здесь самая длинная в Европе барная стойка — 140 метров. И он почти всегда был заполнен. 24 больших экрана и 48 сортов пива, в основном отечественного. В среднем посещаемость рестораторов за дни чемпионата мира по футболу выросла на 45%. В топ-3 самых популярных блюд входят: пельмени, сырники и борщ.

«Очень много иностранцев не признают свеклы, и, когда они пробуют, удивление на лице читается, что это вкусно. Это горячий суп со свеклой и мясом, это может быть сытно и интересно», — рассказала старший менеджер ресторана Алена Гайнутдинова.

Натали, Леонора, Лиз, Дебора и Райнер — одноклассники. На футбол в Петербург приехали из Бразилии . За пять дней в Северной столице России попробовали большинство блюд русской кухни. Особенно понравилось вино. «Я никогда раньше не пробовал российское вино, но, знаете, оно действительно хорошее, я бы даже сказал, прекрасное», — отметил болельщик из Бразилии Райнер.

«Я получил большое удовольствие, лубуясь произведениями русского искусства. Здорово, что здесь собраны картины самых разных временных периодов. В одном месте можно погрузиться сразу во всю многогранную культуру и историю другой страны», — подчеркнул болельщик из США Бэн Элкон.

Русский музей за первые две недели, что шел мундиаль, посетили 102 тысячи человек, каждый пятый иностранный болельщик. Футбольное сердце Петербурга в дни мундиаля бьется на Конюшенной площади. Фан-зону с тремя экранами, сувенирными лавками и кафе за это время посетили более миллиона человек. Сюда ходят не только иностранцы, но и обычные петербуржцы после работы. От калейдоскопа цветов дух захватывало. Здесь, кажется, были люди со всех концов света. С утра и до позднего вечера. Чемпионат мира, конечно, соревнование, но для сотен тысяч болельщиков это в первую очередь праздник футбола. И в Петербурге он точно удался. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ