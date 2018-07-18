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Генпрокуратура взялась за хабаровских косаток
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Генпрокуратура взялась за хабаровских косаток 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Генеральная прокуратура РФ инициировала уголовное дело о незаконной продаже семи косаток более чем на 270 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
— Установлено, что в 2012-2015 годах руководство четырех коммерческих организаций предоставило в органы Росрыболовства ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности. На этом основании им были выданы разрешения на вылов более десяти особей, — говорится в сообщении. — На самом деле злоумышленники, получившие разрешения на вылов крупных дельфинов, намеревались их продать за границу. Семь отловленных особей содержали на базах в Приморском и Хабаровском краях и впоследствии отправили за рубеж. Согласно таможенным документам стоимость только одной косатки составила 77 млн рублей, а общая сумма причиненного РФ ущерба превышает 270 млн рублей.
Предварительно в действиях руководителей коммерческих структур выявлены признаки мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Результаты процессуальной проверки взяты под особый контроль, добавили в ведомстве.
В Генпрокуратуре пояснили, что коммерческая добыча косаток запрещена с 1982 года мораторием Международной китобойной комиссии, их отлов на территории России допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях.
СПРАВКА
Основным районом отлова косаток на Дальнем Востоке является акватория Охотского моря возле островов Чкалова и Байдукова (Николаевский район Хабаровского края).
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