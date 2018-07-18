Новые дома будут соответствовать смарт-стандарту

Первые дома, в которые начали въезжать по программе реновации, мы фактически перепроектировали и приспособили под стандарт реновации по отделке, инженерному обеспечению и по благоустройству.

Конечно, не все у нас там получилось в полной мере. А вот новые дома, которые проектируются, параллельно с разработкой самой программы, формированием адресного перечня домов и стартовых площадок, мы создаем в соответствии со «Смарт-стандартом 1.0». В ближайшие год-два у нас будет «Смарт-стандарт 2.0». На Московском урбанистическом форуме у нас есть стенд смарт-квартиры с элементами умного квартала — это то, что реализуется в ведущих умных городах. В умной квартире представлены технические требования, заложенные при проектировании новых домов.

На входе в дом будет стоять домофон, но не привычный нам, а оснащенный кнопками не только вызова квартиры, но и вызова службы 112, вызова Объединенной диспетчерской службы, которая поможет оперативно решить любые аварийные ситуации. Под этим домофоном находится кнопка для маломобильных групп населения.

Теперь у нас в квартирах будут стоять не просто счетчики воды и теплосчетчики, а приборы, автоматически передающие показания в службы формирования счета. Сам счет будет автоматически формироваться и автоматически выставляться в приложение, которое есть сегодня у горожан. Это создает удобство для жителей — мы перестаем быть заложниками гаджета, когда сначала списываем показания, вносим в гаджет, а затем передаем. Счетчик не думает об этом, просто у жителя выходит сообщение: «У вас за месяц три литра воды и две потребленные гигакаллории. Заплатите определенную сумму». Он нажимает кнопку, и сумма списывается с его банковской карты.

Кроме того, будет обеспечена максимальная безопасность: камеры во дворе, на подъезде и в подъезде. Плюс к этому на каждой входной группе в лифтовом холле будет стоять смарт-табло. На нем можно посмотреть погоду, новости, а также подключать к нему удаленное общение с госуслугами «Мои документы» — можно будет не ходить в сам центр.