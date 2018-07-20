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«Лето в парке»: оренбуржцам под открытым небом покажут «Мы из джаза»
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«Лето в парке»: оренбуржцам под открытым небом покажут «Мы из джаза» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге продолжается культурная акция «Лето в парке», которая проходит каждую пятницу в выставочном комплексе «Салют, Победа!».
В этот раз, 20 июля, на сцене выступят оренбургские поэты и солист областной филармонии Александр Зазулин с программой «Мир, любовь, гармонь». Для гостей творческой встречи будет открыта «Библиотека под открытым небом». Оренбуржцам представят литературный портрет «Опасными тропами Майн Рида» и книжные выставки о классиках русской литературы и тортах, сообщает пресс-служба минкульта области. Кульминацией вечера станет показ советского фильма «Мы из джаза» (6+).
Стоит отметить, что 20 июля во многих странах мира отмечается Международный день торта. В 2011 году впервые был испечен огромный торт в знак дружбы между народами Земли.
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