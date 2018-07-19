Каталина, Алиана и Лев: в Оренбурге за неделю родились 155 малышей

Оренбурге за неделю, с 12 по 18 июля, родились 85 мальчиков и 70 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.

Редкими именами юных оренбуржцев стали: Яков, Игнат, Лев, Фёдор, Родион, Мира, Аглая, Агния, Светлана, Каталина, Алиана, Стефания.

Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Артемами, Кириллами, Егорами, Дмитриями, Софьями, Аннами, Елизаветами, Маргаритами.

68 малышей стали в семьях первыми детьми, 61— вторыми, 19— третьими, 3-четвертыми, 1 –шестым. На свет появились в их числе 2 двойни.

110 влюбленных пар заключили законный брак, в том числе с гражданами Израиля Таджикистана . К сожалению, 50 семей официально распались. 8 оренбуржцев сменили имена.

Кстати, имя Каталина испанского происхождения, оно переводится как «непорочная».

За это же время в областном центре скончались 78 оренбуржцев и 72 оренбурженок.