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Каталина, Алиана и Лев: в Оренбурге за неделю родились 155 малышей
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Каталина, Алиана и Лев: в Оренбурге за неделю родились 155 малышей 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге за неделю, с 12 по 18 июля, родились 85 мальчиков и 70 девочек, сообщает городское управление ЗАГС.
Редкими именами юных оренбуржцев стали: Яков, Игнат, Лев, Фёдор, Родион, Мира, Аглая, Агния, Светлана, Каталина, Алиана, Стефания.
Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Артемами, Кириллами, Егорами, Дмитриями, Софьями, Аннами, Елизаветами, Маргаритами.
68 малышей стали в семьях первыми детьми, 61— вторыми, 19— третьими, 3-четвертыми, 1 –шестым. На свет появились в их числе 2 двойни.
110 влюбленных пар заключили законный брак, в том числе с гражданами Израиля и Таджикистана. К сожалению, 50 семей официально распались. 8 оренбуржцев сменили имена.
Кстати, имя Каталина испанского происхождения, оно переводится как «непорочная».
За это же время в областном центре скончались 78 оренбуржцев и 72 оренбурженок.
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