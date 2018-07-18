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Абитуриенты АлтГТУ смогут прогнозировать результат зачисления
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Абитуриенты АлтГТУ смогут прогнозировать результат зачисления 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Алтайский государственный технический университет предлагают поступающим спрогнозировать свое зачисление. На сайте www.altstu.ru в разделе «Поступающим» выставлен прогноз результатов зачисления. Теперь каждый поступающий на обучение по очной и очно-заочной формам может посмотреть себя в списке, оценить свою позицию и принять решение, куда принести оригинал документа об образовании.
Для того чтобы ознакомиться с прогнозом результатов зачисления необходимо выбрать факультет (институт), а затем направление подготовки (специальность).
Прогноз результатов зачисления приводится в виде списков поступающих, подлежащих зачислению по результатам I-го и II-го этапов, если бы зачисление произошло прямо сейчас, причем последовательно оба этапа.
Напомним, что поступающие имеют право представить оригинал документа об образовании и заявление о согласии на зачисление для участия в I-ом этапе до 18:00 1 августа, а для участия во II-ом этапе — до 18:00 6 августа. Так как с каждым представленным (или отозванным) заявлением о согласии на зачисление с приложенным к нему оригиналом ситуация изменяется, прогноз обновляется каждый час. Время и дата, которым соответствует составленный прогноз, указываются над списком.
Официальное зачисление на направления подготовки (специальности) по очной, очно-заочной формам обучения на бюджетной основе состоится в два этапа, 3 и 8 августа. На первом этапе будут заполнены 80% мест по общему конкурсу, а на втором — оставшиеся 20%.
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