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До 50% ставропольских урожаев погибает от болезней
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До 50% ставропольских урожаев погибает от болезней 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Гибеллинозная прикорневая гниль убивает до 50% урожая на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального минсельхоза.
Патоген распространился по Будённовскому горокругу и Левокумскому району, захватив соответственно 59 и 22 тысячи гектаров. За год его площадь поражения выросла на 21% и теперь составляет 158,5 тысяч гектаров краевых сельхозугодий. Заболевание наносит огромный ущерб растениям, уничтожая от 15 до 50% урожая в год.
Причиной массового распространения гибеллиноза считают небезопасное ведение хозяйства. Фермеры перенасыщают севооборот зерновыми культурами, сеют озимую пшеницу на заражённых полях, не обрабатывают семена от болезней, экономят на удобрениях.
Чтобы эффективно бороться с заболеваниями растений, нужны качественные семена, прошедшие фитоэкспертизу. Необходимо применять в сельском хозяйстве современные биопрепараты и соблюдать адекватные севообороты и сроки сева.
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