До 50% ставропольских урожаев погибает от болезней

Гибеллинозная прикорневая гниль убивает до 50% урожая на Ставрополье , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального минсельхоза.

Патоген распространился по Будённовскому горокругу и Левокумскому району, захватив соответственно 59 и 22 тысячи гектаров. За год его площадь поражения выросла на 21% и теперь составляет 158,5 тысяч гектаров краевых сельхозугодий. Заболевание наносит огромный ущерб растениям, уничтожая от 15 до 50% урожая в год.

Причиной массового распространения гибеллиноза считают небезопасное ведение хозяйства. Фермеры перенасыщают севооборот зерновыми культурами, сеют озимую пшеницу на заражённых полях, не обрабатывают семена от болезней, экономят на удобрениях.

Чтобы эффективно бороться с заболеваниями растений, нужны качественные семена, прошедшие фитоэкспертизу. Необходимо применять в сельском хозяйстве современные биопрепараты и соблюдать адекватные севообороты и сроки сева.