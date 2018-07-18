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На белгородском свинокомплексе обнаружена чума
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На белгородском свинокомплексе обнаружена чума 

Российская Газета 1 час назад
Группа компаний «Русагро» сообщила о зарегистрированном случае заболевания африканской чумой свиней на своем репродукторе в Белгородской области.
— В ближайшее время все размещенные на репродукторе животные будут уничтожены, а сама площадка — очищена, — рассказали в пресс-службе холдинга.
Группа компаний располагает шестью репродукторами в Шебекинском и Волоконовском районах региона, а также предприятиями для открома товарных свиней. Все остальные площадки компании, кроме инфицированной, переведены на усиленный режим безопасности.
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