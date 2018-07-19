Курс доллара превысил 63 рубля на открытии торгов

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг прибавил 15 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 63,12 рубля, курс евро повысился на 2 копейки до 73,35 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта два дня подряд демонстрировала слабость, и сегодня эта тенденция может продолжиться, полагает аналитик «Альпари» Роман Ткачук . По его словам, против укрепления рубля выступает сразу несколько факторов.

Таким образом, резюмирует он, первый из факторов — геополитический — сейчас уже играет не в пользу рубля. «На этом фоне рубль и ОФЗ оказались под давлением», — поясняет аналитик.

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Кроме того, нацвалюта еще не полностью отыграла снижение нефтяных котировок, так что в ближайшие дни рубль может находиться под давлением. Не в пользу рубля играет и общее укрепление доллара на мировых валютных рынках.

«До конца недели курс доллара снова может подняться к 63,5 рубля — на этом уровне располагается сильное сопротивление, так что более заметного ослабления рубля ждать не стоит», — комментирует эксперт.

Актуальный диапазон торгов на сегодня, прогнозирует он, для пары USD/RUB составляет 62,5—63,5 рубля, для EUR/RUB — 73—73,7 рубля.