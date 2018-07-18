Город «белой невесты». Что увидела жительница Барнаула в Геленджике

Попав впервые в Геленджик, удивилась его благоустроенности. В этом курортном городке, название которого переводится как «Белая невеста», самая длинная в Европе набережная, более 12 километров. Причём, большая её часть хорошо просматривается с любого места благодаря круглой бухте, которую обрамляют зелёные горы. Здесь проходит хребет Большого Кавказа. Заходящее солнце «падает» в море на западе, между двумя мысами Толстым и Тонким, где открыт выход из бухты.

На всём протяжении набережная выложена плиткой, много цветников, скамеек, спортивных тренажёров, выделены жёлтые велосипедные дорожки, растущие сосны создают тень. Гулять вдоль моря комфортно, поэтому на набережной всегда много народа. Обратила внимание, что количество белых штанов, шорт, юбок, туник на отдыхающих в Геленджике зашкаливает.

«Алтай, это так далеко!»

Много слышала об уникальном Старом парке в соседней Кабардинке, поэтому первая экскурсия туда. Интересно, что его создал местный журналист, архитектор-любитель Александр Алексеев.

В архитектурном парке, разместившемся на площади чуть более гектара, представлены все основные эпохи мировой культуры и эстетики от античной Греции, Древнего Египта до эпохи Средневековья и Ренессанса. Где же журналист взял столько средств, чтобы создать подобное великолепие? Ответ дала экскурсовод. Оказывается, Александр изобрёл такой сорт бетона, что его не отличишь от мрамора.

На экскурсию захватила пакет с надписью «Алтайский край». Он привлёк внимание нескольких посетителей парка. Узнав, что я из Алтайского края, две женщины воскликнули: «Это же так далеко! Там у вас красиво… И Байкал рядом». «Можно и так сказать. Надо только проехать Новосибирскую, Кемеровскую область, Красноярский край, город Иркутск — каких-то две тысячи километров», подтвердила я, едва сдерживая улыбку.

Пришлось немного рассказать о нашем крае, курортных городах Белокуриха, Яровое, Завьяловских озёрах, Алтайских горах, степях, о тайге, маралах, уникальном мёде. «У нас есть всё, кроме тёплого моря». Послушать мой рассказ остановились ещё десятка два посетителей архитектурного парка. Ведь для москвичей, туляков, белгородцев и прочих жителей Центральной России, составляющих большинство отдыхающих в Геленджике, Алтай — это как край Земли, о котором они имеют смутное понятие. Тем не менее, хотя многие из них не знают, где точно находится наш край, все убеждены, что он очень красивый.

Бюджетный отдых

Компактные, уютные отели вдоль набережной Геленджика очень удобны для проживания. Но за номер в сутки требовалось выкладывать от 4,5 до 8 тысяч рублей. Для большинства наших граждан это непосильная сумма. Однако Валентина из Астрахани, с которой коротали несколько вечеров на скамейке, сказала, что им с мужем на годовщину свадьбы сын сделал подарок, оплатив самый дорогой номер. Муж — капитан, чтобы не ждать его на берегу, Валентина окончила курсы радистов и 26 лет проплавала с ним по морям. Сын живёт в Новороссийске, хорошо зарабатывает. Муж продолжает трудиться в крупной компании, по вечерам иногда сидит в номере за ноутбуком, поэтому она выходила гулять одна.

Большинство же приезжающих на море предпочитают выбирать бюджетные варианты отдыха. Например, 64-х летняя Татьяна из подмосковного Жуковска, продолжающая работать на авиазаводе, сама ни разу не летала. Из Москвы до Новороссийска добралась поездом, от туда ещё 30 километров автобусом до Геленджика. С размещением проблем не оказалось. В квартале от набережной сдаётся достаточное количество комнат. Татьяна выбрала за 600 рублей в сутки с общей кухней, где готовит себе обеды. Такой же бюджетный вариант нашла для себя сорокалетняя химик Елена из Саратова. Ещё дешевле устроилась пенсионерка Раиса из Комсомольска — на –Амуре. Правда, она сняла жильё не в Геленджике, а в соседней Кабардинке, зато всего за 300 рублей. Говорит, там набережная и бухта тоже красивые. «Сначала я отдыхала в Сочи, но когда переехала сюда, поняла, что здесь уютнее и больше мне нравится. Вот думаю, не поселиться ли здесь насовсем?», — поделилась Раиса.

Во время прогулок по набережной, сидения на скамейках с видом на море, почти ежедневно происходили короткие знакомства с отдыхающими. Среди них оказались и такие, кто уже купил домик или квартиру в Геленджике и приезжает сюда, когда захочет. Галина из Тулы сообщила: «Как вышли с мужем на пенсию, приобрели квартиру в районе Центрального рынка. Приезжаем сюда зимой, и когда серые тучи в родном городе надоедают». А Ольга из Волгограда, прогуливающаяся каждый вечер с собачкой, призналась: «Я уже четвёртый год здесь живу, пока домой не хочется. В Волгограде дочка присматривает за моей квартирой». Для жителей городов Европейской части России путь до моря — не более суток на поезде. А если сибирякам приобретать жильё на черноморском берегу, расходы на дорогу будут такие, что не налетаешься!

Искупаться в открытом море

Несколько вечеров по набережной фланировал странный субъект. Одет как турист: в спортивных брюках, плащике, шапочке, что для тёплого вечера было необычно. Сел рядом на скамейку, долго что-то выводил на картонке, а когда закончил, двинулся по набережной, демонстрируя всем крупную надпись: «Подайте на бухло!». Не знаю, вызвало ли это ответную реакцию, но на второй день увидела его всё с той же картонкой, только в одних трусах и расстёгнутой рубахе. Ещё одно наблюдение. У отдыхающих всех возрастов среди плавсредств в моде круги в виде чёрных автомобильных шин и надкусанных пончиков, раскрашенных сверху под цветную глазурь. С одной стороны набережной, чтобы не закрывать море, сплошные ряды кафе, столовых, торговых палаток, приведённых к единому стилю. Скромный обед — 300 рублей. Три раза поесть, да попить в жару кваса, лимонада или съесть мороженого — выйдет целая тысяча. Мои новые знакомые, выбравшие бюджетный вариант отдыха, позволить этого себе не могли. Готовили сами на квартирах. Кафе выставляют на улице призывные плакаты: «Голоден? Мы вас накормим. Хотите пить? Мы вас напоим. Одиноко? Дадим напиться». «Девушки, которые платят за себя на баре, ночуют там, где прописаны». «Не знаешь, хранить в рублях, долларах или евро? Пропей у нас всё! Береги свои нервы!».

Кроме Старого парка в окрестностях Геленджика немало интересного: сафари-парк с дикими животными, две канатные дороги на вершины хребта, которые переливаются в ночи разноцветными огоньками, дельфинарий, экскурсии на дольмены, к скале Парус и так далее. Я выбрала путешествие на деревянном корабле с мачтами «Корсар», с выходом в открытое море и купанием там. Ощущаешь особый восторг, когда прыгаешь с судна, зная, что под тобой метров 100-150 глубины. Вода в открытом море чистая и более «тяжёлая», чем у берега, держит отлично. Только волны постепенно относят от корабля, приходится интенсивно работать руками и ногами, чтобы удерживаться вблизи. Для остальных пассажиров во время стоянки была организована рыбалка (на удочки попадалась небольшая ставрида) и целая программа с Джеком Воробьём. Незабываемые впечатления оставил фестиваль фейерверков. В их красочности на протяжении часа соревновались пять городов, включая Москву и Санкт-Петербург. А особенность в том, что фейерверки запускали с кораблей, стоящих посреди бухты. Поэтому светилось не только небо, но и море. Не преминула посетить краеведческий музей и памятник Лермонтову, установленный на набережной ещё в 1956 году. И каждый день проходила мимо «Стены памяти», на которой в 14 рядов размещены 1260 фотографий участников Отечественной войны. Геленджик произвёл приятное впечатление. Записала несколько телефонов хозяев комнат, вдруг удастся отдохнуть там ещё раз.