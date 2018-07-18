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Посол России рассказал о «реальном распределении ролей» между США и Японией
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Посол России рассказал о «реальном распределении ролей» между США и Японией 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская сторона не верит в то, что американская администрация готова передать японским специалистам управление комплексами противоракетной обороны Aegis Ashore, которые планируется разместить на территории страны, заявил посол России в Японии Михаил Галузин, передает РИА «Новости».
"Памятуя о том, насколько тесен японо-американский военный союз и каково в нем реальное распределение ролей, трудно поверить в то, что американская сторона передаст кому бы то ни было возможность для контроля ее глобальной ПРО, в том числе в ее региональных сегментах", — сказал Галузин.
Он также отметил, что размещение элементов глобальной ПРО США в Японии не способствует созданию позитивной атмосферы в отношениях для решения проблемы мирного договора.
Ранее Галузин рассказал, как далеко пойдет Москва для безвизового режима с Японией.
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