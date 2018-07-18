Посол России рассказал о «реальном распределении ролей» между США и Японией

"Памятуя о том, насколько тесен японо-американский военный союз и каково в нем реальное распределение ролей, трудно поверить в то, что американская сторона передаст кому бы то ни было возможность для контроля ее глобальной ПРО, в том числе в ее региональных сегментах", — сказал Галузин.

Он также отметил, что размещение элементов глобальной ПРО США в Японии не способствует созданию позитивной атмосферы в отношениях для решения проблемы мирного договора.