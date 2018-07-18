Около 1 млрд рублей направят на развитие портов в Астраханской области в 2018 году

АСТРАХАНЬ , 18 июля. / ТАСС /. Объем инвестиций в развитие портов в Астраханской области в 2018 году составит около 1 млрд рублей, что почти в 10 раз больше, чем в прошлом году. Об этом в среду ТАСС сообщил министр промышленности, транспорта и природных ресурсов региона Радик Харисов.

"Объем инвестиций в развитие портового комплекса в прошлом году составил около 100 млн рублей, в 2018 году в модернизацию и техническое перевооружение морских терминалов Астраханской области планируется направить 1 млрд рублей", — уточнил Харисов.

Астраханский морской порт планирует строительство емкостей по хранению зерновых культур и ввод в эксплуатацию терминала по перевалке масла. Порт Зюйд-Вест будет строить зерновой терминал, другие порты и стивидорные компании (осуществляют погрузочно-разгрузочные работы) инвестируют средства в инфраструктуру. Один из самых крупных проектов связан с модернизацией астраханского морского порта Оля, работы идут в рамках государственно-частного партнерства.

"За счет федеральных средств осуществляется строительство причалов, развитие тыловой территории производится за счет средств частных инвесторов. В соответствии с генеральной схемой развития порта Оля до 2020 года планируется строительство нефтехимического терминала, а также базы обслуживания флота. В этом году АО «Морской торговый порт Оля» планирует инвестировать также в строительство навалочного перегрузочного терминала", — добавил Харисов.

Основные морские порты региона — Оля и Астраханский морской порт, их мощность более 16 млн тонн грузов. Оля расположен в 100 км южнее Астрахани на 67-м километре Волго-Каспийского канала и рассматривается как универсальный для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов. Астраханский морской порт расположен в устьевой части реки Волга, обрабатывает все виды генеральных и навалочных грузов, контейнеры. В границах порта осуществляют свою деятельность более 100 хозяйствующих субъектов.

Объем перевалки грузов в астраханских морских портах по итогам прошлого года составил 2,5 млн тонн (снизился в сравнении с 2016 годом на 9%), за пять месяцев этого года — 951,9 тыс. тонн.