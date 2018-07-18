Экономист назвал условия увеличения транзита газа через Украину

Украинский политолог и экономист заявил НСН, что Россия Украина смогут договориться лишь отбросив политическую составляющую.

Россия готова продлить транзит газа через территорию Украины. Об этом заявил глава Минэнерго РФ по итогам трехсторонних переговоров Россия-Украина-Евросоюз в Берлине 17 июля. Как отметил глава российского ведомства, Москва может продлить действующий транзитный контракт между «Газпромом» «Нафтогазом» , который заканчивается в 2019 году, а также рассматривать предложения по заключению нового контракта.

В эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак заявил, что для достижения какого-либо соглашения по газовому вопросу сторонам нужно отбросить политическую и конъюктурную составляющие (слушайте аудио).

Эксперт: «Нафтогаз» против «Северного потока-2» из-за премий топ-менеджеров «То, что Россия предлагает продолжить сотрудничество, по сути, это как предложение к переговорам, в ходе которых можно будет решить все проблемы, в том числе со сроком продления транзита через Украину российского газа. Для этого стоит по-другому посмотреть на те разбирательства, которые сейчас происходят между российской газовой компанией и украинской. Тот же Стокгольмский арбитраж трактовал ситуацию совершенно несправедливо, в пользу Украины, совершенно не учитывая интересы России. Если все эти политические излишества будут убраны из переговоров между российской и украинской стороной, я думаю, что вполне возможно и транзит будет продолжен, и его объемы будут увеличены. Скорее всего, это уже можно будет сделать в более спокойной обстановке при другом руководстве Украины», — заключил политолог. Напомним, заключенные в 2009 году контракты между «Нафтогазом» и «Газпромом» стали поводом для судебных разбирательств между сторонами. Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 обязал российскую компанию выплатить 2,56 миллиардов долларов в пользу «Нафтогаза». Москва, в свою очередь, заявила о несправедливости решения и дисбалансе в пользу Киева и полностью приостановила все контракты на поставку и транзит газа через Украину.