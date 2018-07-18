Речной трамвай появится в Красноярске

КРАСНОЯРСК , 18 июля. / ТАСС /. Новым видом транспорта в Красноярске станет речной трамвай, его запуск запланирован на текущий год. Об этом в среду сообщила пресс-служба мэрии города со ссылкой на предпринимателя Веру Лютницкую.

"Первоначально вместимость катеров — 12 человек, это маломерные прогулочно-экскурсионные суда по типу "Фонтанки" , какие ходят по рекам и каналам Петербурга . Таких катеров нужно пять единиц, их выход в рейд запланирован на этот год", — цитирует пресс-служба слова Лютницкой.

В тестовом режиме два речных трамвая выпустят на маршрут в сентябре. Программа будет реализована в виде муниципально-частного партнерства. Бизнесменам в год может быть выплачена субсидия в размере до 3 млн рублей на приобретение судов и до 1 млн рублей на строительство причалов, отметили в пресс-службе.

Катера будут строиться на заводе в Красноярске при финансовом участии краевого агентства по развитию бизнеса.

"Сказать, что речной транспорт станет полноценной альтернативой автобусам, конечно, нельзя. Поездки на речном трамвае будут носить сезонный характер и иметь объективные ограничения по маршруту, однако для многих красноярцев он может быть удобен. В настоящее время тарифы на перевозку не утверждены, но ориентировочная стоимость по расчетам департамента такова: поездка по маршруту Остров Татышев — микрорайон Пашенный может составить в пределах 100 рублей, а по маршруту Остров Татышев — торговый центр «Красноярье» — 20 рублей", — сказал представитель мэрии Николай Саповский.

На Енисее в Красноярске курсируют прогулочные суда. Услуга востребована как гостями города, так и жителями. Количество рейсов теплохода «Юнга» по сравнению с прошлым годом увеличилось с 20 до 70 выходов.