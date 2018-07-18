Красноярску пообещали речной трамвай

В сентября жители Красноярска смогут за 20 рублей добраться с Пашенного до острова Татышев на катере. Рейсы речного транспорта обещают сделать регулярными и таким образом, создать альтернативу автобусам. Инициатива создания нового вида общественного транспорта принадлежит предпринимателям. Они уже обратились с деловым предложением в краевое Агентство развития бизнеса. Оно с помощью льготного кредита позволит им приобрести транспорт. Пока речь идёт о двух заявках по 3 млн рублей каждая. Позже флот можно будет пополнить судами большей вместимости.

С сентября в тестовом режиме откроется первый маршрут: о. Татышев — Торговый центр — Пашенный — Театр оперы и балета.

Стоимость проезда будет зависеть от расстояния — от 20 до 100 рублей. Если удастся решить вопрос софинансирования со стороны городских властей, цены могут быть более доступными. Заказ на катера дадут местным корабелам, что также выгодно для края.