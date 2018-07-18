«Голос Америки» не подал отчет в связи со статусом иноагента

Там отметили, что «Голос Америки» отчеты на сегодняшний день в Минюст РФ не представил.

"Вопрос о применении мер реагирования в отношении указанного иностранного средства массовой информации будет рассмотрен Минюстом России в установленные действующим законодательством сроки", — информирует министерство.

Минюст 6 июля сообщал, что из девяти СМИ, признанных иностранными агентами в РФ , отчёты в министерство направила только "Радио Свобода" . Они сделали это с нарушением сроков, уже после того, как был составлен протокол, за что мировой суд Москвы оштрафовал радиостанцию на 100 тысяч рублей.