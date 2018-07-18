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«Голос Америки» не подал отчет в связи со статусом иноагента
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«Голос Америки» не подал отчет в связи со статусом иноагента 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Все СМИ-иностранные агенты, кроме "Голоса Америки", предоставили в Минюст РФ необходимые отчеты в связи со своим статусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Там отметили, что «Голос Америки» отчеты на сегодняшний день в Минюст РФ не представил.
"Вопрос о применении мер реагирования в отношении указанного иностранного средства массовой информации будет рассмотрен Минюстом России в установленные действующим законодательством сроки", — информирует министерство.
Минюст 6 июля сообщал, что из девяти СМИ, признанных иностранными агентами в РФ, отчёты в министерство направила только "Радио Свобода". Они сделали это с нарушением сроков, уже после того, как был составлен протокол, за что мировой суд Москвы оштрафовал радиостанцию на 100 тысяч рублей.
Президент России Владимир Путин в конце ноября минувшего года подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свобода». Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, на признание RT America иностранным агентом.
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