Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить документы по делу «Зимней вишни»

"В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности в сведениях об описании пожара", — заявил следователь в суде.

По итогам рассмотрения материалов суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Мамонтову срок содержания под стражей до 25 сентября.

По версии следствия, Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта произошел крупный пожар, унесший 60 жизней. Оба были задержаны 25 мая и арестованы. Мамонтова также обвиняют в растрате бюджетных средств.

Фигурантами уголовного дела о ЧП в «Зимней вишне» в настоящий момент являются 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.