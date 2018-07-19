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Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить документы по делу «Зимней вишни»
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Экс-глава МЧС Кузбасса пытался уничтожить документы по делу «Зимней вишни» 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 19 июл — РИА Новости. Бывший начальник Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в растрате и халатности по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», пытался помешать расследованию и уничтожить документы, сообщил представитель следствия в четверг на заседании Центрального районного суда Кемерово, где рассматривался вопрос о продлении ареста.
"В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности в сведениях об описании пожара", — заявил следователь в суде.
По итогам рассмотрения материалов суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Мамонтову срок содержания под стражей до 25 сентября.
По версии следствия, Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта произошел крупный пожар, унесший 60 жизней. Оба были задержаны 25 мая и арестованы. Мамонтова также обвиняют в растрате бюджетных средств.
Фигурантами уголовного дела о ЧП в «Зимней вишне» в настоящий момент являются 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они арестованы.
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