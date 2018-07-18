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Стало известно, когда закончится ремонт шамаровской трассы
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Стало известно, когда закончится ремонт шамаровской трассы 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Сотрудники АО «Примавтодор» в ближайшее время закончат ремонт дороги к бухте Лазурная, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Ремонт «Шамаровской трассы» начался в начале лета и проходит в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края». По этой дороге можно добраться к популярным местам отдыха рядом с краевой столицей.
Напомним, что сотрудники Примавтодор завершили ремонт подъездной дороги к бухте Муравьиная, где располагается игорная зона. Работа была выполнена за счет краевого бюджета. Всего было уложено 900 тонн асфальтобетона, отремонтировано более 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
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