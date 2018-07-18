Стало известно, когда закончится ремонт шамаровской трассы

Сотрудники АО «Примавтодор» в ближайшее время закончат ремонт дороги к бухте Лазурная, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края

Ремонт «Шамаровской трассы» начался в начале лета и проходит в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края». По этой дороге можно добраться к популярным местам отдыха рядом с краевой столицей.

Напомним, что сотрудники Примавтодор завершили ремонт подъездной дороги к бухте Муравьиная, где располагается игорная зона. Работа была выполнена за счет краевого бюджета. Всего было уложено 900 тонн асфальтобетона, отремонтировано более 7 тысяч квадратных метров дорожного полотна.