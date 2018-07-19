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Власти Бийска выделят 15 млн рублей на реставрацию музея им. В. Бианки
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Власти Бийска выделят 15 млн рублей на реставрацию музея им. В. Бианки 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Реконструкция памятника архитектуры (Ассановского особняка), где размещается Бийский краеведческий музей им. В. Бианки, заказала администрация города Бийска.
На сайте госуслуг объявлена следующая стоимость работы 15 020 170 руб. В графе финансирование работ указано: бюджет города Бийска за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета.
От подрядчика требуется в первую очередь опыт в реконструкции памятников истории. Согласно контракту, необходимо выполнить ремонт кровли, замену оконных и наружный дверных блоков, отделку крылец, реставрацию и установку деталей фасада, балконов.
Работы должны быть выполнены до 1 ноября.
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