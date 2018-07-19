Власти Бийска выделят 15 млн рублей на реставрацию музея им. В. Бианки

Реконструкция памятника архитектуры (Ассановского особняка), где размещается Бийский краеведческий музей им. В. Бианки, заказала администрация города Бийска

На сайте госуслуг объявлена следующая стоимость работы 15 020 170 руб. В графе финансирование работ указано: бюджет города Бийска за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета.

От подрядчика требуется в первую очередь опыт в реконструкции памятников истории. Согласно контракту, необходимо выполнить ремонт кровли, замену оконных и наружный дверных блоков, отделку крылец, реставрацию и установку деталей фасада, балконов.

Работы должны быть выполнены до 1 ноября.