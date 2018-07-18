Оренбуржец оценил в 100 тыс.руб. попытку отравить его собаку

В Центральный районный суд г. Оренбурга поступило исковое заявление от местного жителя о возмещении материального и морального вреда.

Мужчина указал, что в июне текущего года он работал возле своего дома, рядом находился его пес по Рыжик, которого он забрал из приюта.

В какой-то момент мужчина заметил женщину, которая что-то высыпала на землю и ушла. После того, как пес съел содержимое пакета, у него начались судороги, задержка дыхания. Хозяину животного пришлось неоднократно обращаться в ветеринарные клиники.

Истец просит взыскать с ответчика 7 тыс.руб., которые он потратил на оплату ветеринарных услуг. Компенсацию морального вреда он оценил в 100 тыс. руб., уточнив, что потратит эти средства на бездомных животных.