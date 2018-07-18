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Первые частные инвестиции привлечены для строительства третьего пускового комплекса ЦКАД
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Первые частные инвестиции привлечены для строительства третьего пускового комплекса ЦКАД 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: ДорИнфо
В рамках реализации третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) привлечены первые частные средства в размере 3,7 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».
«В рамках реализации третьего пускового комплекса ЦКАД привлечены первые частные средства в размере 3,7 млрд руб. Финансирование осуществляется синдикатом Газпромбанка, Сбербанка и Евразийского банка развития (ЕАБР), которые являются кредиторами проекта строительства третьего пускового комплекса ЦКАД.
В пресс-службе отметили, что кредитные средства предоставляются банками концессионеру проекта — ООО «АСК» на принципах проектного финансирования для строительства третьего пускового комплекса, протяженность которого составляет 105 км. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО «АСК» и государственной компанией «Автодор», заключенного в 2016 г. Завершение строительства ожидается в 2019 г.
«ООО «АСК» на 75% принадлежит группе компаний «Автобан» — одному из крупнейших федеральных игроков в сфере автодорожного строительства, а также на 25% — ЕАБР», — пояснили в пресс-службе.
Третий пусковой комплекс ЦКАД пройдет параллельно Малому бетонному кольцу (трасса «А107») на северо-востоке Московской области и соединит новую скоростную автодорогу М11 «Москва — Санкт-Петербург» и автодорогу М7 «Волга». Автомагистраль будет содержать четыре полосы движения, расчетная скорость движения по ней — 140 км/час. На участке будет построено 69 мостовых сооружений (17 мостов, пять экодуков, три пешеходных перехода и 44 путепровода, в том числе на четырех транспортных развязках).
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