Первые частные инвестиции привлечены для строительства третьего пускового комплекса ЦКАД

В рамках реализации третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) привлечены первые частные средства в размере 3,7 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».

«В рамках реализации третьего пускового комплекса ЦКАД привлечены первые частные средства в размере 3,7 млрд руб. Финансирование осуществляется синдикатом Газпромбанка Сбербанка и Евразийского банка развития (ЕАБР), которые являются кредиторами проекта строительства третьего пускового комплекса ЦКАД.

В пресс-службе отметили, что кредитные средства предоставляются банками концессионеру проекта — ООО «АСК» на принципах проектного финансирования для строительства третьего пускового комплекса, протяженность которого составляет 105 км. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между ООО «АСК» и государственной компанией «Автодор» , заключенного в 2016 г. Завершение строительства ожидается в 2019 г.

«ООО «АСК» на 75% принадлежит группе компаний «Автобан» — одному из крупнейших федеральных игроков в сфере автодорожного строительства, а также на 25% — ЕАБР», — пояснили в пресс-службе.