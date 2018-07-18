Уссурийску дали газа. Приморье постепенно переходит на «голубую энергию»

В крае, наконец, начинают переходить на газовое топливо для домов и предприятий, о чём говорили не один год.

В котельных города предприятия «Тепловые сети» собирают установки из деталей, поступивших с завода из Алтайского края

Станет чище и теплее

— Оборудование сложное и энергоемкое, котёл поставляется в разборном виде. Сначала собираем трубную часть, затем конструкция обшивается кирпичом, после чего восьмиметровый котел приобретает стандартный вид. После пусконаладочных работ котельная сможет принять газ. В случае проблем с поставкой «голубого» топлива будет использоваться прежняя мазутная схема. Предусмотрены все варианты работы горелок для того, чтобы тепло при любых условиях дошло до потребителя, — рассказал главный инженер предприятия Евгений Шемчук.

С 1 декабря первые пять муниципальных котельных будут готовы перейти на природный газ. Котлы работают в автоматическом режиме под наблюдением операторов. Слесари по обслуживанию газового оборудования и операторы котельных проходят специальное обучение во Владивостоке . Пусконаладочные испытания начнутся при поступлении природного газа в Уссурийск . Как считают в мэрии города, переход на энергетически безопасный природный газ улучшит экологическую ситуацию в округе, так как это топливо в наименьшей степени загрязняет воздух продуктами сгорания.

Следующий — Артём

Сейчас время прокладывают трубы от уссурийской газораспределительной станции до головного газорегуляторного пункта №1 Приморского края протяженностью 9,7 км. Идёт проектирование четвертого пускового комплекса, заключены договоры на инженерно-геодезические работы на седьмом пусковом комплексе.

Общая протяженность газопровода первой очереди строительства — 17,3 км. Планируется, что до декабря 2018 г. достроят первый пусковой комплекс, что позволит подать газ в муниципальные котельные. После строительства четвертого комплекса газ поступит в поселок Радужный, после сдачи седьмого пускового комплекса — на котельные Междуречья.

— Следующий этап газификации региона — подключение промышленных и коммунальных объектов Артёма, Надеждинского, Шкотовского районов, — уточнил вице-губернатор Гагик Захарян

КСТАТИ