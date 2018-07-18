Уссурийску дали газа. Приморье постепенно переходит на «голубую энергию» 

В крае, наконец, начинают переходить на газовое топливо для домов и предприятий, о чём говорили не один год.
В котельных города предприятия «Тепловые сети» собирают установки из деталей, поступивших с завода из Алтайского края.
Станет чище и теплее
— Оборудование сложное и энергоемкое, котёл поставляется в разборном виде. Сначала собираем трубную часть, затем конструкция обшивается кирпичом, после чего восьмиметровый котел приобретает стандартный вид. После пусконаладочных работ котельная сможет принять газ. В случае проблем с поставкой «голубого» топлива будет использоваться прежняя мазутная схема. Предусмотрены все варианты работы горелок для того, чтобы тепло при любых условиях дошло до потребителя, — рассказал главный инженер предприятия Евгений Шемчук.
С 1 декабря первые пять муниципальных котельных будут готовы перейти на природный газ. Котлы работают в автоматическом режиме под наблюдением операторов. Слесари по обслуживанию газового оборудования и операторы котельных проходят специальное обучение во Владивостоке. Пусконаладочные испытания начнутся при поступлении природного газа в Уссурийск. Как считают в мэрии города, переход на энергетически безопасный природный газ улучшит экологическую ситуацию в округе, так как это топливо в наименьшей степени загрязняет воздух продуктами сгорания.
Следующий — Артём
Сейчас время прокладывают трубы от уссурийской газораспределительной станции до головного газорегуляторного пункта №1 Приморского края протяженностью 9,7 км. Идёт проектирование четвертого пускового комплекса, заключены договоры на инженерно-геодезические работы на седьмом пусковом комплексе.
Общая протяженность газопровода первой очереди строительства — 17,3 км. Планируется, что до декабря 2018 г. достроят первый пусковой комплекс, что позволит подать газ в муниципальные котельные. После строительства четвертого комплекса газ поступит в поселок Радужный, после сдачи седьмого пускового комплекса — на котельные Междуречья.
— Следующий этап газификации региона — подключение промышленных и коммунальных объектов Артёма, Надеждинского, Шкотовского районов, — уточнил вице-губернатор Гагик Захарян.
КСТАТИ
Сейчас в крае сжиженным углеводородным газом пользуются жители более 300 многоквартирных домов Лесозаводска, Находки, Уссурийска, Кировского, Михайловского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского, Хорольского и Черниговского районов. Из 51 газораспределительной установки в восьми муниципалитетах работает 23. Остальные 28 установок выведены из эксплуатации из-за несоответствия требованиям безопасности. Система снабжения бытовым газом приходит в негодность, в ряде населенных пунктов она выработала свой ресурс, её необходимо восстанавливать.