Новой социальной выплатой смогут воспользоваться жители Приморского края

Многодетным семьям, пенсионерам, а также малообеспеченным гражданам из отдалённых районов Приморья будут компенсировать расходы за приобретение оборудования для подключения к цифровому телевидению.

С 1 января 2019 года все регионы России перейдут на цифровое телевидение. Проанализировав ситуацию власти пришли к выводу, что 81 населенный пункт Приморского края останется неохваченным цифровым эфирным телерадиовещанием, в то же время там прекратится и аналоговое телевещание.

Именно поэтому, главой Приморского края Андреем Тарасенко , было принято решение о назначении компенсации за приобретение и установку телевизионного оборудования наиболее нуждающимся гражданам.

«После отключения обычного, аналогово телевещания некоторые деревни и сёла вовсе останутся без телевидения. Единственным верным выходом в данной ситуации будет установка спутникового вещания», — рассказал Андрей Тарасенко.

Отметим, размер единовременной выплаты не будет превышать 6 тысяч рублей.