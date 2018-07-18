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Новой социальной выплатой смогут воспользоваться жители Приморского края
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Новой социальной выплатой смогут воспользоваться жители Приморского края 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Многодетным семьям, пенсионерам, а также малообеспеченным гражданам из отдалённых районов Приморья будут компенсировать расходы за приобретение оборудования для подключения к цифровому телевидению.
С 1 января 2019 года все регионы России перейдут на цифровое телевидение. Проанализировав ситуацию власти пришли к выводу, что 81 населенный пункт Приморского края останется неохваченным цифровым эфирным телерадиовещанием, в то же время там прекратится и аналоговое телевещание.
Именно поэтому, главой Приморского края Андреем Тарасенко, было принято решение о назначении компенсации за приобретение и установку телевизионного оборудования наиболее нуждающимся гражданам.
«После отключения обычного, аналогово телевещания некоторые деревни и сёла вовсе останутся без телевидения. Единственным верным выходом в данной ситуации будет установка спутникового вещания», — рассказал Андрей Тарасенко.
Отметим, размер единовременной выплаты не будет превышать 6 тысяч рублей.
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