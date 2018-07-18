Глеб Никитин претендует на место в совете директоров «ГАЗа» 

Глава Нижегородской области Глеб Никитин повторно включен в список кандидатов в совет директоров ПАО «ГАЗ». Полномочия действующего состава, избранного меньше месяца назад, планируется прекратить досрочно. Соответствующее решение совета директоров опубликовано 17 июля 2018 года.
Согласно информации, результаты голосования за избрание членов совета директоров ПАО «ГАЗ», прошедшего в конце июня, будут пересмотрены на внеочередном собрании акционеров 8 августа. Выбранный ранее состав вызвал много споров и противоречий. Дело в том, что в список кандидатов тогда попали экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и сменивший его на посту Глеб Никитин, однако членом совета стал только один — Шанцев. В голосовании он набрал 27 980 415 голосов, а Никитин — бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ — всего 269 774 голоса.
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Вероятно, из-за разгорающегося скандала вокруг этой темы было принято решение аннулировать результаты июньского голосования и переизбрать новый совет директоров.
На этот раз Глеб Никитин попал в список кандидатов, а вот Валерия Шанцева на этот раз нет в этом списке. К слову, кроме экс-губернатора среди претендентов нет имен еще двух победителей прошлого голосования — руководителя финансового блока «Группы ГАЗ» Марины Басовой и руководителя по правовым вопросам компании Александра Горлова.
Всего в список кандидатов в совет директоров «ГАЗа» попали 12 человек. Из них выберут девятерых победителей, которые будут представлять новый состав.
Напомним, Валерий Шанцев вошел в совет директоров ХК «Динамо» и «Транснефти».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области