Глеб Никитин претендует на место в совете директоров «ГАЗа»

Согласно информации, результаты голосования за избрание членов совета директоров ПАО «ГАЗ», прошедшего в конце июня, будут пересмотрены на внеочередном собрании акционеров 8 августа. Выбранный ранее состав вызвал много споров и противоречий. Дело в том, что в список кандидатов тогда попали экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев и сменивший его на посту Глеб Никитин, однако членом совета стал только один — Шанцев. В голосовании он набрал 27 980 415 голосов, а Никитин — бывший заместитель министра промышленности и торговли РФ — всего 269 774 голоса.

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Вероятно, из-за разгорающегося скандала вокруг этой темы было принято решение аннулировать результаты июньского голосования и переизбрать новый совет директоров.

На этот раз Глеб Никитин попал в список кандидатов, а вот Валерия Шанцева на этот раз нет в этом списке. К слову, кроме экс-губернатора среди претендентов нет имен еще двух победителей прошлого голосования — руководителя финансового блока «Группы ГАЗ» Марины Басовой и руководителя по правовым вопросам компании Александра Горлова.

Всего в список кандидатов в совет директоров «ГАЗа» попали 12 человек. Из них выберут девятерых победителей, которые будут представлять новый состав.

Напомним, Валерий Шанцев вошел в совет директоров ХК «Динамо» и «Транснефти»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области