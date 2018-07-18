Бежавший в Лондон топ-менеджер «Роснано» уличен в махинации с паспортами

Поначалу Журба был привлечен к делу Меламеда в качестве свидетеля, однако после обыска его офиса в начале июля 2015 года следователей заинтересовала деятельность предпринимателя в рамках инвестиционно-финансовой компании «Алемар», основанной совместно с Меламедом.

Консультационные услуги ИФК «Алемар» стоимостью 228 миллионов вызвали определенные подозрения у Следственного комитета : как полагают следователи, заключение подобных договоров «не было обусловлено служебной необходимостью и противоречило интересам корпорации», в результате чего «Роснано» понесло значительный материальный ущерб.

Сразу после обыска Журба не стал ожидать развития уголовного дела и сорвался в полюбившуюся опальным русским олигархам Британию: по некоторым данным предприниматель сбежал в столицу туманного Альбиона через Минск , где и укрылся от следствия.

Проблемы нашли Журбу спустя два года — когда подходил к концу срок его российского загранпаспорта и шенгенской визы.

В распоряжении «Ридуса» оказались фрагменты переписки Журбы со своими партнерами и агентами.

По этим данным можно составить наглядное руководство для беглых олигархов о том, как проворачивать махинации с паспортами, избегая проблем с миграционной службой — и при этом нажить врагов в службах безопасности сразу нескольких стран.

«Поможите, люди добрые! Чем можете!»

Российский загранпаспорт Дмитрия Журбы заканчивался 3 июля 2017 года — и за полгода до истечения срока его действия олигарх начал предпринимать первые шаги. Бизнесмен обратился к своему агенту в УФМС родного Новосибирска , чтобы оформить новый загранпаспорт РФ дистанционно — и в экспресс-режиме.

Одновременно с подачей заявки на получение документа Журба озадачился продлением шенгена. По признанию агента бизнесмена — визу решили делать «полунелегально»:

Намерения Журбы получить загранпаспорт РФ без «шума и пыли» с треском провалились: заявка олигарха заинтересовала ФСБ — началась длительная проверка. Перспектива остаться в Англии без паспорта и без возможности продлить английскую визу инвестора всерьез озадачила Журбу.

Олигарх в деталях описывает свои трудности новым агентам:

Утверждают, что все было на мази, но в какой-то момент, якобы документ застрял в ФМС, вернее не прошло согласование. Предварительно проблема в том, что паспорт ушел на дополнительную проверку в ФСБ, вернуть его должны были 24−28 февраля. С тех пор никаких пояснений и объяснений не получено. Поможите, люди добрые! Чем можете! К дяде Паше уже обращался… Целую, Журба.

Кем именно является «дядя Паша» выяснить не удалось: в переписке Журбы с агентами и партнерами ожидаемо используются псевдонимы.

Впрочем, по ряду признаков можно предположить, что одним из контактов Журбы является Валентин Завадников : в 1998 году он был назначен заместителем председателя правления РАО «ЕЭС России», с сентября 2001 года представлял в Саратовскую облдуму в Совете Федерации , а в конце 2011 года был единогласно избран первым зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике.

Любопытная деталь: Завадников — первый российский посол La Belle Class Superyachts, ассоциации, созданной Яхт-клубом Монако . Но, судя по всему, обладатель звания «Яхтсмен года-2013» не смог помочь Журбе с получением российского загранпаспорта.

Вопрос с паспортом необходимо было решать срочно: задержка документа повлекла бы за собой закрытие всех счетов бизнесмена и немедленную депортацию Журбы на родину — прямиком к сотрудникам СКР. Среди всех возможных вариантов решения проблемы остался лишь один — альтернативное гражданство.

Казалось бы, причем здесь Украина

В марте 2017 года беглый олигарх обратился в Службу безопасности Украины с просьбой о предоставлении украинского гражданства в кратчайшие сроки. Журба пояснил спешку опасностью преследования со стороны СКР и ФСБ. План сработал: СБУ одобрила просьбу бизнесмена, якобы незаконно пострадавшего от российских властей.

Месяц спустя Журба прилетел в Киев и подал заявку на вхождение в украинское гражданство, руководствуясь статьей 8 Закона о гражданстве Украины: мать олигарха — украинка.

Тем временем новосибирский агент отчитывается Журбе о решении по российскому загранпаспорту: благодаря коррупционной схеме, долгожданный документ оформлен без присутствия олигарха.

А еще полтора месяца спустя, в мае 2017 года Журба официально становится счастливым обладателем украинского гражданства:

Необходимость в «запасном» украинском гражданстве у Журбы пропадает — и бизнесмен отчаливает из Киева в Лондон.

Источники «Ридуса» подтверждают, что резко утративший интерес к Украине Журба отныне является объектом повышенного внимания со стороны СБУ: бизнесмен проявил полное неуважение к органам государственной власти на Украине — и ввел спецслужбы в заблуждение относительно своих намерений.

Конечно, на фоне дела о многомиллионных хищениях махинации с гражданством могут показаться незначительным правонарушением. Но в чем бизнесмену Журбе не откажешь — так это в умении привлечь внимание: беглый олигарх настолько феерично оформил продление загранпаспорта, что умудрился не только подкинуть материалов российским следователям, но и попутно разозлить украинские спецслужбы.

Корреспондент «Ридуса» пытался связаться с героями этой статьи, но ни один из контактов так и не ответил.