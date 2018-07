Дорога домой: Пара из Каспийска удочерила трех девочек из Санкт — Петербурга (видео)

Истории трех разлученных сестер показали на одной из телепередач. Именно эта программа помогла тете из Дагестана забрать девочек на родину. Женщина поняла, что это ее племянницы, как только увидела девочек и вместе с мужем начала процесс опекунства над детьми.

Сейчас девочки живут и учатся в Каспийске, кроме них супруги воспитывают своих пятерых сыновей. Женщина признается, что всегда мечтала о дочери и получила сразу троих.

