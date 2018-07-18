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Дорога домой: Пара из Каспийска удочерила трех девочек из Санкт — Петербурга (видео)
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Дорога домой: Пара из Каспийска удочерила трех девочек из Санкт — Петербурга (видео) 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Дорога домой: Пара из Каспийска удочерила трех девочек из Санкт — Петербурга (видео) Жительница Каспийска удочерила троих малолетних дочерей своего погибшего брата, оказавшихся в детдомах Санкт — Петербурга. Сабина, Амина и Сапият так зовут девочек, которых разлучили и отправили в разные детские дома северной столицы.
Истории трех разлученных сестер показали на одной из телепередач. Именно эта программа помогла тете из Дагестана забрать девочек на родину. Женщина поняла, что это ее племянницы, как только увидела девочек и вместе с мужем начала процесс опекунства над детьми.
Сейчас девочки живут и учатся в Каспийске, кроме них супруги воспитывают своих пятерых сыновей. Женщина признается, что всегда мечтала о дочери и получила сразу троих.
♨️ Включила телевизор и испытала шок. На экране были ее племянницы — Сабина, Амина и Сапият. Трое детей родного брата Написат Даитовой оказались в детском доме в Санкт-Петербурге. С родителями девочек случилось несчастье, после чего они и оказались в разных интернатах. Не задумываясь, женщина вместе с мужем отправились за ними в детдом и забрали их. Теперь девочки растут в их доме в Дагестане, как родные. ❤🙏🙏🙏
A post shared by Лучший блог о материнстве👶❤💋 (@mamo4ki.tut) on Jul 12, 2018 at 2:27am PDT
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