Следком Ленобласти занялся размещенным в соцсети видео жестокого избиения подростка

Число просмотров за три часа с появления записи, то есть с 13.25 мск накануне превысило 330 тыс., а сейчас эта цифра выросла до более 571). Следователям предстоит понять, действительно, в Гатчине ли это происходило, кто именно дрался и выяснить все обстоятельства дела.

Над роликом запись: «В Гатчине подростки избили школьника помладше. Били руками, локтями и даже ногами, непонятно из-за чего, но судя по разговорам, из-за какой-то мелочи. Самоутвердился за счёт слабого, так сказать».

Комментариев запись собрала больше 3600, иные — с ненормативной лексикой. Многие высказываются за наказание парня, распустившего кулаки.

На сайте Следственного комитета РФ размещена информация о том, что «17 июля 2018 года в СМИ появились сведения об избиении в городе Гатчина Ленинградской области школьника, его сверстником. Мальчик, с синяками и ссадинами закрывает платком нос, чтобы остановить кровь… В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

В аппарате омбудсмена до выяснения обстоятельств случившееся не комментируют, но готовы подключиться, когда станут известны имена «действующих лиц» и потребуется вмешательство Уполномоченного по правам ребенка.

Как ранее сообщал ФедералПресс, по итогам 2017 года, удельный вес подростковой преступности в общей картине составлял около 3,5%. По итогам 2017 года на территории Ленобласти в целом было отмечено снижение на 27,2% числа преступлений со стороны несовершеннолетних или при их участии. Вместе с тем, в иных районах зафиксирован рост (наиболее значительный — в Кингисеппском районе. А минимальное число преступлений зарегистрировано в Сосновом Бору , Лодейнопольском и Тихвинском районах. Благодаря работе комиссий по делам несовершеннолетних и детского омбудсмена сокращается количество рецидивов.

Фото: pixabay.com.