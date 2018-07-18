Почтовая марка из Беларуси признана одной из красивейших в мире 

Белорусская почтовая марка вошла в десятку самых красивых в мире. Конкурс проходил в Вене. Что так высоко оценили опытные филателисты, узнала корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
История в миниатюре. По этой коллекции можно проследить, как развивалась белорусская почта, да и сама страна. Сергей Пилипович собирал марки ровно полвека. Последние посвящены юбилею Полоцкой епархии. Они вошли в десятку самых красивых в мире.
«Довольно оригинально. В принципе, даже единственная в своем роде. Поскольку для ее изготовления была сделана специальная высечка. До этого блока таких марок у нас в Беларуси не выпускалось», — указал председатель Белорусского союза филателистов Сергей Пилипович.
На марках три белорусских храма — Софийский собор и Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, храм Благовещения в Витебске. Святыни построены в XII веке.
Матовая золотая фольга, фигурная вырубка, форма блока в виде купола. Эксперты оценивали подачу художественного материала и полиграфическое исполнение, рассказывает дизайнер Евгения Бедоник. И обратил внимание, что в работах много синего цвета.
«Синий цвет — это, прежде всего, символ веры. Символ стремления, движения к чему-то духовному и таинственному», — отметила ведущий дизайнер издательского центра белорусской почты Евгения Бедоник.
Почтовые художественные миниатюры в Беларуси печатают чуть больше 20 лет. За это время одним из самых интересных проектов стал совместный выпуск, посвященный 25-летию телерадиокомпании «МИР».
В октябре прошлого года в один день сразу в трех странах — Беларуси, России и Казахстане — вышли марки и конверты с логотипом «МИРа».
«Это значимый выпуск. Потому что у коллекционеров у филателистов есть отдельные моменты: кто-то собирает из них совместные выпуски разных стран», — рассказала начальник издательского центра белорусской почты Ирина Шипилова.
Для Сергея Пилиповича марки нашей телекомпании гордость. Коллекционер говорит, что они, возможно, станут началом нового собрания, посвященного СНГ.
Сейчас в международном конкурсе участвует еще один блок белорусских марок. На них изображены мосты страны. На этот раз лучшую выберут с помощью онлайн-голосования. Итоги конкурса подведут в сентябре.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ